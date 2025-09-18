Retiro AFP de 21,400 soles: Cuándo inician las solicitudes para desembolso de los fondos

0
Miles de aportantes buscan conocer cuándo podrán enviar sus solicitudes para acceder al nuevo retiro AFP de 21,400 soles este 2025.

Roxana Aliaga
El retiro AFP de 21,400 soles comenzaría el 6 de octubre.
El retiro AFP de 21,400 soles comenzaría el 6 de octubre.
El retiro AFP de hasta 21,400 soles fue aprobado por el Congreso de la República el miércoles 17 de setiembre. Esta iniciativa fue muy bien recibida por diversos aportantes, quienes buscan conocer cuándo podrán presentar su solicitud para acceder a sus fondos.

Si eres uno de ellos, entonces debes saber que, la medida debe ser evaluada por el Poder Ejecutivo y promulgada. Tras ello, será publicada en El Peruano, y luego la SBS deberá anunciar el procedimiento y cronograma.

¿Cuándo puede retirar mi AFP 2025?

Según algunos expertos, estas serían las fechas posibles de promulgación, publicación del decreto operativo por la SBS e inicio de solicitudes de retiro AFP de hasta 21,400 soles. ¡Toma nota!

  • Promulgación de Ley: 19 de setiembre del 2025.
  • Publicación del reglamento operativo por la SBS: 29 de setiembre del 2025.
  • Inicio de solicitudes de retiro: 6 de octubre del 2025.
retiro afp

El retiro AFP iniciaría el 6 de octubre del 2025.

Retiro AFP de 21,400 soles: ¿Cómo será el desembolso?

Tras la promulgación del retiro AFP, la SBS indicará cómo se realizará el desembolso de los fondos. Se espera que, el procedimiento sea, como años anteriores, 4 cuotas mensuales cada 30 días.

  • Primer retiro: 5 de noviembre del 2025.
  • Segundo retiro: 5 de diciembre del 2025.
  • Tercer retiro: 4 de enero del 2026.
  • Cuarto retiro: 3 de febrero del 2026.

¿Cómo ver cuánto tengo en mi AFP?

Para conocer cuánto dinero tienes en tus fondos AFP, solo tienes que ingresar a la página web de cada entidad. A continuación, te brindaremos los enlaces para que realices la consulta totalmente gratis.

