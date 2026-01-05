0

Contratación de auxiliares de Educación básica 2026: requisitos, fechas y plazas de vacantes

El Ministerio de Educación dio inicio a la convocatoria de contratación de auxiliares de Educación básica 2026. Las inscripciones iniciarán el 12 de enero.

Angie De La Cruz
El Minedu dio inicio a la convocatoria de contratación de auxiliares de Educación básica 2026.
El Minedu dio inicio a la convocatoria de contratación de auxiliares de Educación básica 2026. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

El Ministerio de Educación (Minedu) inició el proceso de contratación de auxiliares de educación para el año escolar 2026, que permitirá incorporar a profesionales y estudiantes de diferentes regiones del país. La convocatoria se realizará entre el 12 y el 16 de enero, por lo que es importante que tengas en cuenta las plazas y requisitos.

MINEDU anuncia la opción de matrícula digital para padres de familia

PUEDES VER: Matrícula Digital 2026: LINK oficial de todas las instituciones para las que aplica esta modalidad

Requisitos para postular a la contratación de auxiliares de Educación básica

A la convocatoria de contratación de auxiliares de Educación básica 2026 pueden postular profesionales titulados en Educación y estudiantes de la carrera de Educación que hayan culminado como mínimo el sexto ciclo académico, según el nivel y modalidad de la plaza a la que postulan.

Los postulantes deben presentar un expediente con documentos que acrediten sus estudios en la mesa de partes de la UGEL donde desean postular, ya sea de forma presencial o virtual, y declaraciones juradas requeridas. La evaluación del proceso considera tres criterios principales:

    1. Formación académica (máximo 30 puntos)
    2. Formación continua (máximo 2.4 puntos)
    3. Experiencia laboral (máximo 65 puntos)
contratación de auxiliares

Este proceso busca fortalecer el servicio educativo público integrando auxiliares que apoyen al trabajo docente.

Cronograma de la contratación de auxiliares de Educación básica 2026

Conoce el cronograma general del proceso de contratación de auxiliares de Educación Básica 2026 promovido por el Ministerio de Educación (Minedu), en la que se podrá ver las etapas clave del proceso:

  • Presentación de expedientes: 12 al 16 de enero de 2026
  • Publicación final de plazas: 9 de enero
  • Resultados finales: 4 de febrero

Relación preliminar de plazas para la contratación de auxiliares de Educación básica

Revisa la relación preliminar de plazas para la contratación de auxiliares de Educación Básica y conoce el listado inicial de vacantes disponibles. Para acceder a la lista solo ingresa a: www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/auxiliares-educacion.php, pero ten en cuenta que aún está pendiente la publicación final, que se realizará el 9 de enero.

  • Amazonas
  • Áncash
  • Apurímac
  • Arequipa
  • Ayacucho
  • Cajamarca
  • Callao
  • Cusco
  • Huancavelica
  • Huánuco
  • Ica
  • Junín
  • La Libertad
  • Lambayeque
  • Lima Metropolitana
  • Lima Provincias
  • Loreto
  • Moquegua
  • Pasco
  • Piura
  • Puno
  • San Martín
  • Tacna
  • Tumbes
  • Ucayali
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Cronograma ONP para el 2026: ¿Cuándo inician los pagos de las jubilaciones en enero?

  2. Municipalidad de Lima inicia importante obra en Surco: mejorará el tránsito y seguridad para los vecinos

  3. ¿Cuál es el nombre del 2026? Esta es la denominación oficial en el Perú para el nuevo año

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano