Contratación de auxiliares de Educación básica 2026: requisitos, fechas y plazas de vacantes

El Ministerio de Educación (Minedu) inició el proceso de contratación de auxiliares de educación para el año escolar 2026, que permitirá incorporar a profesionales y estudiantes de diferentes regiones del país. La convocatoria se realizará entre el 12 y el 16 de enero, por lo que es importante que tengas en cuenta las plazas y requisitos.

Requisitos para postular a la contratación de auxiliares de Educación básica

A la convocatoria de contratación de auxiliares de Educación básica 2026 pueden postular profesionales titulados en Educación y estudiantes de la carrera de Educación que hayan culminado como mínimo el sexto ciclo académico, según el nivel y modalidad de la plaza a la que postulan.

Los postulantes deben presentar un expediente con documentos que acrediten sus estudios en la mesa de partes de la UGEL donde desean postular, ya sea de forma presencial o virtual, y declaraciones juradas requeridas. La evaluación del proceso considera tres criterios principales:

Formación académica (máximo 30 puntos)

(máximo 30 puntos) Formación continua (máximo 2.4 puntos)

(máximo 2.4 puntos) Experiencia laboral (máximo 65 puntos)

Este proceso busca fortalecer el servicio educativo público integrando auxiliares que apoyen al trabajo docente.

Cronograma de la contratación de auxiliares de Educación básica 2026

Conoce el cronograma general del proceso de contratación de auxiliares de Educación Básica 2026 promovido por el Ministerio de Educación (Minedu), en la que se podrá ver las etapas clave del proceso:

Presentación de expedientes: 12 al 16 de enero de 2026

12 al 16 de enero de 2026 Publicación final de plazas: 9 de enero

9 de enero Resultados finales: 4 de febrero

Relación preliminar de plazas para la contratación de auxiliares de Educación básica

Revisa la relación preliminar de plazas para la contratación de auxiliares de Educación Básica y conoce el listado inicial de vacantes disponibles. Para acceder a la lista solo ingresa a: www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/auxiliares-educacion.php, pero ten en cuenta que aún está pendiente la publicación final, que se realizará el 9 de enero.