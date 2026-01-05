Matrícula 2026 vía Minedu: sigue estos pasos para realizar el trámite virtual desde el 19 de enero

El próximo 16 de marzo, inicia el año escolar, por lo que el Ministerio de Educación (Minedu) habilitó dos modalidades de matrícula para que los padres de familia aseguren el acceso oportuno a la educación gratuita de los menores. Respecto al proceso de Matrícula Digital, se desarrollará del 19 de enero al 6 de marzo de 2026.

Esta modalidad aplicará en más de 2.000 colegios públicos de Perú, focalizadas en 20 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de seis regiones del país: Lima Metropolitana, Callao, Tacna, Arequipa, Moquegua y Lima Provincias (UGEL Cañete, Huaura, Huaral, Huarochirí y Barranca).

Paso a paso para realizar trámite de Matrícula Digital 2026

Para realizar el trámite de manera virtual a través de la plataforma oficial del Minedu, es importante acceder al enlace: https://matriculadigital.pe/region/. Asimismo, se debe tener en cuenta los pasos correctos para no tener inconvenientes con la Matrícula Digital.

Crear una cuenta con un número de celular y correo electrónico

Selecciona los colegios de su preferencia y ordenarlos según prioridad

Completa los datos y dale clic en la opción "ENVIAR SOLICITUD DE VACANTE"

Una vez realizado el proceso, el padre o tutor debe estar atento a los resultados

La Matrícula Digital permite inscribirse en instituciones educativas públicas de forma 100 % virtual y gratuita.

Durante el plazo establecido, se debe entrar al sistema para verificar la asignación de una vacante. Hay tres opciones para los padres de familia puedan elegir: "aceptar", "rechazar" o "aceptar con lista de espera". En caso no se indique ninguna de las alternativas, se dará por rechazada la vacante.

Si acepta la vacante , al estudiante se le registrará en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE).

, al estudiante se le registrará en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE). Si rechaza la vacante , podrá registrar una nueva solicitud en la siguiente ronda con las vacantes que queden disponibles.

, podrá registrar una nueva solicitud en la siguiente ronda con las vacantes que queden disponibles. Si acepta con lista de espera, estará aceptando la vacante asignada, pero, en caso se libere una vacante en un colegio de mayor preferencia según su lista, esta será aceptada automáticamente, dejando disponible la vacante asignada al inicio.

Respecto a la matrícula presencial, esta se realizará en las demás UGEL del país del 5 de enero al 6 de marzo de 2026. El trámite será gestionado por las instituciones educativas públicas que no están incluidas en la modalidad digital y se efectuará de manera directa en los propios colegios.