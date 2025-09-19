Retiro AFP 2025: ¿Me pueden retener el dinero por deudas? Este es el ÚNICO caso por el que sí se descuenta

El sistema privado de pensiones, administrado por las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), sigue siendo un tema central para millones de peruanos que desean asegurar un ingreso digno al momento de su jubilación. Sin embargo, hasta la actualidad, el retiro de fondos acumulados en las AFP ha generado un intenso debate público y muchas dudas entre los afiliados.

Una de las principales preocupaciones para quienes planean retirar parte o la totalidad de sus fondos en 2025 es saber si podrán disponer de la totalidad del dinero o si habrá algún descuento o retención al momento del retiro. La incertidumbre sobre posibles descuentos o retenciones ha hecho que muchos afiliados consulten en qué casos específicos se puede descontar un porcentaje del dinero retirado.

En este contexto, es fundamental aclarar que el único caso en que se puede retener hasta el 30% del monto retirado de la AFP es cuando el afiliado tiene deudas pendientes por concepto de pensiones alimenticias. Esta medida busca garantizar que se cumplan las obligaciones familiares básicas antes de que el afiliado acceda a su dinero.

Retiro de AFP en 2025 podría sufrir retención ante deuda de alimentos / FOTO: Difusión

¿Qué se sabe del retiro de AFP en 2025?

El retiro de fondos de AFP sigue regulado para proteger la estabilidad del sistema y asegurar que los afiliados cuenten con recursos suficientes para su jubilación. En 2025, las posibilidades de retiro están sujetas a reglas específicas, que incluyen requisitos de edad, tiempo de aportes y causas justificadas para el retiro.

A diferencia de los retiros masivos y parciales que se permitieron en años anteriores, este año la normativa está más estricta, limitando las opciones para evitar la reducción significativa de los fondos de pensiones. Por ello, es importante que los afiliados se informen sobre las condiciones vigentes para acceder al retiro sin sorpresas.

Retención del 30% en el retiro de AFP: ¿cuándo se aplica y por qué?

La única causa legal para descontar hasta el 30% del retiro es la deuda por pensiones alimenticias

Según las disposiciones actuales, el único supuesto en que la AFP puede retener hasta el 30% del dinero retirado es cuando el afiliado tiene deudas pendientes de pago por concepto de pensiones alimenticias establecidas por la justicia.

Este mecanismo busca proteger el derecho de los menores o beneficiarios que dependen económicamente del afiliado, asegurando que el dinero destinado a cumplir con estas obligaciones no sea dilapidado o retirado sin control.

¿Cómo funciona esta retención?

La AFP, al recibir la orden judicial o la notificación correspondiente, bloquea hasta el 30% del monto a retirar para cubrir las deudas de alimentos.

El monto retenido se destina directamente a la persona o entidad beneficiaria de la pensión alimenticia.

Esta retención se aplica solo sobre el monto que el afiliado desea retirar, no sobre la totalidad del fondo acumulado.

¿Qué pasa si no tienes deudas alimenticias?

Si el afiliado no tiene ninguna deuda pendiente por pensiones alimenticias, no se realizará ninguna retención del 30% ni de ningún otro porcentaje sobre el dinero retirado.

¿Qué deben hacer los afiliados para evitar problemas con la retención?