Retiro de AFP 2025: ¿Si tengo menos de una UIT también podré retirar los fondos?

El pasado 17 de septiembre de 2025, el Congreso aprobó un nuevo retiro extraordinario de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en Perú, permitiendo a los afiliados retirar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/21.400 soles. Esta medida busca brindar alivio económico a miles de ciudadanos que aún enfrentan dificultades financieras en el contexto actual del país.

Sin embargo, una pregunta que ha surgido de manera recurrente desde que se anunció la norma es: ¿qué pasa si tengo menos de 1 UIT acumulada en mi fondo de pensiones?, ¿igual puedo hacer el retiro? La respuesta es sí y a continuación te detallamos qué se sabe al respecto.

Retiro AFP 2025: ¿Quiénes pueden acceder?

La ley aprobada permite el retiro de hasta 4 UIT a todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), sin distinción de monto acumulado. Esto significa que no importa si tienes 1 UIT, menos de 1 UIT o incluso céntimos en tu cuenta individual: puedes solicitar el retiro sin restricciones.

Esta medida no excluye a quienes tienen saldos bajos, como sí ocurrió en propuestas anteriores donde se planteaban mínimos para poder acceder al beneficio. En este caso, la norma es inclusiva y aplica de manera general para todos los afiliados, estén activos o no.

¿Qué pasa si tengo menos de 1 UIT?

Si tienes, por ejemplo, S/ 2,000 en tu cuenta de AFP, también podrás retirar ese monto. No es obligatorio tener las 4 UIT completas (S/. 21.400) para acceder al retiro. El monto que puedes retirar será simplemente el total de tu fondo acumulado, si este es menor al límite máximo establecido por ley.

¿Cuándo se podrá solicitar el retiro?

Si bien la ley ya ha sido aprobada, aún falta que se publique el reglamento por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la cual tiene un plazo máximo de 15 días calendario desde la promulgación de la ley para establecer el cronograma y procedimiento.

Se espera que el proceso de solicitud sea 100% digital, como en retiros anteriores, y que se realice por etapas según el último dígito del DNI, a fin de evitar la saturación de las plataformas.

Aspectos clave del retiro AFP 2025

Máximo a retirar: Hasta 4 UIT (S/ 20,600).

Aplicación universal: Todos los afiliados pueden solicitarlo, sin importar su saldo.

Retiro progresivo: El desembolso será en hasta 4 armadas mensuales.

Solicitud digital: El trámite será por internet, sin necesidad de acudir a agencias.

Si estás afiliado a una AFP y te preocupa no poder retirar por tener un fondo pequeño, incluso menor a 1 UIT, puedes estar tranquilo. El retiro AFP 2025 te incluye sin restricciones de monto. Este es un retiro universal, que busca brindar liquidez a todos los afiliados, sin distinción alguna. Mantente atento a la publicación del reglamento y cronograma oficial para que no pierdas la oportunidad de acceder a tus fondos si así lo decides.