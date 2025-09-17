¡El retiro de AFP 2025 en Perú ya es casi un hecho! En la tarde de este miércoles 17 de septiembre, la Comisión de Economía aprobó por mayoría el proyecto de ley que dispone el desembolso de fondos de pensiones para todos los afiliados, y lo que faltaba por el lado del Legislativo era debatir el hecho y someterlo a votación en el Pleno. Ello ocurrió esta noche y también fue positivo. ¡SE APROBÓ!

La votación fue así:

A favor: 110

En contra: 0

Abstenciones: 5

Pero, ¿qué falta? Tras haber sido aprobado por el Congreso, ahora será este ente el que envíe la misiva al Poder Ejecutivo liderado por Dina Boluarte, mandataria que será la responsable de aprobar y promulgar la ley en el más breve plazo (tiene un máximo de 15 días para comunicar su respuesta).

retiro afp

¿Cuándo se podría retirar los fondos de AFP?

¡En tiempo récord! Tras haber sido aprobado de forma casi inmediata en el Congreso de la República luego de diferentes proyectos impulsados por diferentes bancadas, la normativa será enviada al Poder Ejecutivo, que, si tiene a bien aprobarla lo más pronto posible, será promulgado y posteriormente será la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el ente que publicará el reglamento operativo (10 días) y, sería, aproximadamente el 15 de noviembre el primer grupo de personas que retirarán sus fondos.

¿Quiénes podrán acceder al retiro AFP 2025?

¡Hay excelentes noticias! En esta oportunidad, absolutamente todos los afiliados a las AFP tendrán la potestad de acceder a sus fondos de pensiones por un máximo de 21 400 soles. ¡Todos sin excepción!