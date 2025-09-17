- Hoy:
Octavo retiro de la AFP se debate hoy, miércoles 17 de septiembre: ¿Dónde ver EN VIVO?
El retiro de AFP tendrá un importante debate este 17 de septiembre y miles de ciudadanos están a la expectativa de los resultados.
Hasta la fecha, en el Congreso peruano se han presentado múltiples proyectos de ley que promueven un octavo retiro de fondos de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones). Sin embargo, la Ley de Modernización del Sistema Previsional (Ley N.º 32123), promulgada en 2024, estableció restricciones al retiro de fondos de AFP, salvo en casos específicos.
Mientras tanto, se han dado cambios en las posiciones oficiales: la presidenta Dina Boluarte ha manifestado su respaldo al octavo retiro, y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha flexibilizado su postura, aceptando la posibilidad bajo criterios de responsabilidad.
También se ha convocado a instituciones clave para que participen en la sesión con sus informes y opiniones técnicas, como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la Asociación de AFP y el MEF, pero lo que muchos se preguntan es qué ocurrirá este miércoles 17 de septiembre en la Comisión de Economía y dónde ver la emisión en vivo.
Horario de la sesión en la Comisión de Economía HOY, 17 de septiembre
- Fecha y hora: La sesión está convocada para este miércoles 17 de septiembre a partir de las 10:00 a.m.
Se debatirá y votará por los diversos proyectos de ley que proponen el octavo retiro de fondos previsionales de las AFP. Se discutirán al menos 20‑25 iniciativas que buscan autorizar retiros de hasta 4 UIT (la UIT en el Perú ronda los S/ 5,300, así que 4 UIT serían cerca de S/21,400) para los afiliados.
Asimismo, se espera la presencia de representantes del MEF, la SBS, y de la Asociación de AFP, quienes presentarán análisis técnicos, legales y actuariales.
Se considera clave para definir si esta nueva posibilidad de retiro se convierte en ley, y bajo qué condiciones, especialmente en lo referente a los montos permitidos, las restricciones, los efectos sobre las pensiones futuras, la sostenibilidad del sistema previsional y las finanzas públicas.
¿Dónde ver en vivo el debate de la sesión?
Para seguir en vivo la sesión de la Comisión de Economía este 17 de septiembre, estas son las fuentes:
- Congreso TV / Congreso del Perú: Por lo general, las sesiones de comisiones del Congreso se transmiten a través del canal oficial del Congreso.
- Página web del Congreso: En la sección de comisiones, específicamente la de "Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera", suelen publicar la agenda, los documentos, y el streaming o señal en vivo.
