Retiro AFP de S/ 21,400: Congreso anuncia muy buena noticia sobre el desembolso para este 2025
Muchos ciudadanos esperan que ya se apruebe el retiro AFP de 21,400 soles y para alegría de los aportantes, el Congreso anunció una importante medida.
El retiro AFP es uno de los temas más populares entre los ciudadanos, quienes esperan que el Congreso de la República ya apruebe la iniciativa que busca un nuevo desembolso voluntario de hasta 21,400 soles. Para alegría de muchos, el presidente de la Comisión de Economía anunció una importante medida.
Nuevo Retiro AFP de 21,400 soles: Comisión de Economía tomó relevante decisión
Diversos congresistas solicitaron de manera enfática que el retiro AFP sea puesto en debate, ya que es un tema de interés público. Recordemos que, desde hace varios días, los integrantes de esta comisión no han ingreso a su agenda los proyectos que impulsan el desembolso.
Ante esta situación, el presidente de la Comisión de Economía, Víctor Flores, comentó que se crearán subgrupos de trabajo y una comisión de expertos que se encargarán de evaluar el nuevo retiro de hasta 4UIT.
Recordemos que, el Ministerio de Economía ha indicado que un nuevo desembolso dejaría a miles de aportantes sin fondos para su jubilación. Es importante mencionar que, el presidente de dicho grupo, comentó que no está a favor de este octavo retiro.
Marcha a favor del retiro AFP
La Asociación Nacional de Aportantes y Exaportantes de la AFP (ANAEA - AFP) convocó a una marcha a favor del retiro AFP este sábado 13 de setiembre. Esta iniciativa busca generar que el Congreso de la República priorice los proyectos de ley que busca un nuevo desembolso de hasta 4UIT.
Esta protesta no solo será en Lima, sino también en Piura, Trujillo y Puno, según pudo conocer Infobae. La manifestación también mostrará el total rechazo a la reforma de pensiones que aprobó el Congreso de la República por insistencia de Fuerza Popular.
