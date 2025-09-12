Marcha este 13 de septiembre por retiro AFP: dónde será la concentración y desde qué hora

Miles de afiliados a las AFP siguen esperando con ansias el retiro de las Administradoras de Fondos de Pensiones; sin embargo, esto parece estar cada vez más lejos. En este marco, se anunció una marcha para este sábado 13 de septiembre en la Plaza San Martín, desde las 9:00 a.m., con la finalidad de exigir su aprobación en el Congreso de la República.

La convocatoria no está dirigida solo para Lima, también en Piura, Trujillo y Puno se realizarán las marchas en simultáneo, esperando la participación de colectivos sociales. Cabe mencionar, que anteriormente se informó sobre una protesta, pero ante la reciente promulgación del reglamento de la reforma de pensiones, aumentó el malestar entre los interesados por acceder a sus fondos AFP.

Convocan marcha en contra de las reformas de pensiones. | Imagen: Redes sociales

Hasta el momento, se sabe que las movilizaciones a favor de la aprobación de retiro AFP en este 2025 se programaron para el sábado 13 de septiembre. Conoce las regiones y correspondientes horarios:

Lima: Plaza San Martín, 9:00 a. m.

Piura: Parque Infantil, 3:00 p. m.

Trujillo: Plaza Mayor, 3:00 p. m.

Puno: Parque Pino, 3:00 p. m.

¿En qué consiste la nueva reforma de pensiones de 2025?

Si eres afiliado al Sistema Previsional Peruano, es importante que sepas cuáles son las nuevas medidas que tomó el gobierno con relación a la promulgación del reglamento de la reforma de pensiones, establecido en el decreto supremo 189-2025-EF, y como estas pueden afectarte a mediano o largo plazo:

Todos los jóvenes mayores de 18 años serán afiliados obligatoriamente al sistema previsional, sea al SNP (Sistema Nacional de Pensiones) o al SPP (Sistema Privado).

Desde 2028, los trabajadores independientes, comenzarán a dar un aporte de 2 % de sus ingresos, que luego aumentará progresivamente hasta llegar a 5 %

Entrega de la pensión mínima de S/ 600, pero para ellos se debe tener al menos 65 años, certificar determinado número de aportes (240 Unidades de Aporte – UdA – para pensión de jubilación; o 120 UdA para jubilación proporcional especial).