Retiro AFP de 21.400 soles este 2025: aportantes reciben mala noticia que afectaría el desembolso

Los ciudadanos que están afiliados a la AFP buscan que el Congreso de la República apruebe un nuevo desembolso. Luego de que se elijan a los nuevos miembros de la Comisión de Economía, diversos aportantes esperaban recibir una excelente noticia, pero sucedió todo lo contrario.

Retrasan retiro AFP de 21,400 soles este 2025

Víctor Flores, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, no incluyó en la agenda proyectos de ley o pre dictamen del retiro AFP de hasta 21,400 soles, a pesar de señalar que la iniciativa es necesaria y urgente.

La medida busca que gran parte de los aportantes puedan acceder a sus fondos de manera voluntaria y con ese dinero cubrir gastos personales como familiares. Recordemos que este sería el octavo desembolso a favor de este sector.

Marcha por el retiro AFP de 21,400 soles

La Asociación Nacional de Aportantes y Exaportantes de la AFp (ANAEA - AFP) realizó una convocatoria abierta para una nueva marcha que busca presionar al Estado para que priorice el debate y apruebe los proyectos de retiros de hasta 4UIT de las AFP.

La movilización se realizará el sábado 13 de setiembre a las 9:00 a.m. dentro y fuera del Congreso de la República. Según dieron a conocer los ciudadanos, todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) merecen acceder a sus fondos.