Pensión mínima de S/600 para afiliados AFP 2025: ¿Qué requisitos se deben cumplir para acceder al pago?

La pensión mínima de S/ 600 es una garantía que el Estado peruano ha extendido tanto a los afiliados al sistema público (ONP) como a los del sistema privado (AFP), con la finalidad de asegurar un nivel básico de ingreso para quienes han cumplido con un historial contributivo significativo. Esta medida, aprobada mediante la Ley N.º 32123 y su reglamento, busca evitar que personas con fondos limitados accedan a pensiones por debajo de ese umbral, otorgando un subsidio fiscal para completar el monto cuando se requiera.

Sin embargo, acceder a esta pensión en el sistema de AFP no es automático: implica cumplir una serie de requisitos de aportes acumulados, reservas en cuenta y, sobre todo, no haber retirado los fondos desde la entrada en vigencia de la ley. A continuación, te dejamos los criterios clave y cómo acceder al beneficio.

La pensión mínima de AFP es de 600 soles y solo algunos afiliados pueden obtenerla/ FOTO: Difusión

Requisitos indispensables para acceder a la pensión mínima de AFP

Para poder jubilarte recibiendo una pensión mensual de S/ 600, según lo establecido en el reglamento de la reforma previsional, debes cumplir los siguientes requisitos:

Tener como mínimo 65 años para acceder a una pensión de jubilación.

Acreditar al menos 240 aportes (Unidades de Aporte, UdA) a lo largo de tu vida laboral, lo que equivale a aproximadamente 20 años de contribuciones acumuladas, sin necesidad de que sean consecutivas.

Mantener un saldo mínimo en tu fondo individual de pensiones, que según distintas fuentes puede ser desde S/ 5 000 o incluso hasta S/ 120 000 para garantizar la sostenibilidad de la pensión. Este monto exacto aún puede variar según reglamentaciones complementarias en curso.

No haber retirado fondos de tu cuenta individual (CIC) desde la vigencia de la Ley N.º 32123 (25 de septiembre de 2024), salvo en casos excepcionales contemplados por la normativa (como compra de vivienda, enfermedad terminal o jubilación anticipada).

Contar con algún fondo acumulado al momento de jubilarte; si la cuenta está vacía (por retiros totales), no será posible acceder a este beneficio, ya que se requiere la existencia de un monto base acumulado.

¿Cómo funciona la pensión mínima?

El monto de S/ 600, equivalente a la pensión mínima garantizada por la ONP, se aplica también al sistema privado de pensiones (AFP). Si tus aportes y fondos no alcanzan para generar esa pensión, el Estado cubrirá la diferencia, siempre que cumplas los requisitos mencionados.

Si tus aportes son menores (por ejemplo, entre 10 y menos de 20 años), podrías acceder a una pensión proporcional:

10 a menos de 15 años: aproximadamente S/ 300.

15 a menos de 20 años: aproximadamente S/ 400.

¿Cómo acceder a la pensión mínima de AFP?