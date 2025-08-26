- Hoy:
Retiro AFP 2025 de hasta S/ 21,400: esta sería la INCREÍBLE noticia para aportantes en septiembre
El retiro de AFP es uno de los temas más comentados en los últimos meses, pues miles de afiliados esperan poder acceder a sus fondos.
La atención de millones de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (AFP) se dirige con expectativa al Congreso, donde el próximo miércoles 3 de septiembre de 2025 podría marcar un momento clave en la discusión de propuestas para un nuevo retiro de fondos previsionales. Tras una larga pausa legislativa y mientras crece la presión ciudadana por acceso a la liquidez económica, diversos proyectos de ley están en espera de ser debatidos.
Se trata de iniciativas que plantean el retiro de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a aproximadamente S/ 21,400, así como otros esquemas como la liberación del 95.5 % del fondo en situaciones especiales. Todo ello mientras el Ejecutivo, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), y el Banco Central (BCRP), advierten sobre los riesgos a la sostenibilidad del sistema y la protección de los afiliados.El retiro de AFP tendría nuevas noticias durante la primera semana de setiembre / FOTO: Difusión
¿Qué ocurrirá el 3 de septiembre en el Congreso?
Aunque aún no se confirma si la fecha del 3 de septiembre será efectiva, algunas fuentes hablan sobre inicios de septiembre. Para iniciar el debate, se prevé que la Comisión de Economía comience el análisis formal de los múltiples proyectos relacionados al retiro AFP en esa semana.
Sería la primera oportunidad real tras la creación de la nueva Mesa Directiva y la reorganización de comisiones legislativas. Este paso sería fundamental para que los proyectos puedan avanzar al Pleno del Congreso y, eventualmente, ser promulgados por el Ejecutivo y reglamentados por la SBS.
¿Qué se debate?
- Retiro de hasta 4 UIT ( S/ 21,400): Es el esquema más recurrente. Al menos 19 proyectos de ley presentados por diversos congresistas (de Podemos Perú, Perú Libre, Acción Popular, APP y otros), plantean permitir el retiro extraordinario del monto.
- Liberación del 95.5 % de los fondos: Propicien especialmente para afiliados en circunstancias especiales como enfermedades terminales, desempleo prolongado o al jubilarse. Uno de los impulsores más activos ha sido el congresista Darwin Espinoza.
¿Qué pueden esperar los afiliados en 2025?
- Inicio del debate: Se espera que el 3 de septiembre marque el arranque formal del análisis legislativo de los proyectos en la Comisión de Economía, siempre dependiente de la publicación del reglamento de la reforma previsional.
- Decisión en el Pleno: De avanzar en comisión, las propuestas irían al Pleno del Congreso. Solo después, con una ley aprobada, pasarían a la firma de la presidenta de la República y luego a la SBS para reglamentación.
- Muchos afiliados esperan poder retirar parte de sus fondos para enfrentar la inflación y costos de vida. Por su parte, las entidades fiscalizadoras llaman a garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo
