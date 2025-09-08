¿Por qué es clave este miércoles 10 de septiembre para el retiro de AFP en 2025?

El retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se ha convertido en un tema recurrente en el Congreso del Perú, especialmente desde la aprobación en abril de 2024 de un dictamen que permite el retiro facultativo de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a aproximadamente S/21,400.

Este miércoles 10 de septiembre se generará una nueva sesión en la Comisión de Economía del Congreso / FOTO: Difusión

Sin embargo, la implementación de este retiro ha enfrentado diversos obstáculos, incluyendo la falta de reglamentación y la necesidad de un predictamen que una las propuestas existentes. Este miércoles 10 de septiembre de 2025, la Comisión de Economía del Congreso tiene agendada una sesión para debatir la autorización de este retiro de forma extraordinaria y por única vez.

¿Qué se sabe hasta el 8 de septiembre sobre el retiro AFP?

Hasta la fecha, el Congreso ha aprobado el retiro facultativo de hasta 4 UIT, pero la medida aún no ha sido reglamentada ni implementada. El congresista Guido Bellido presentó un nuevo predictamen que propone autorizar a todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) el retiro de los fondos acumulados en sus cuentas individuales hasta por el monto de 4 UIT.

Este predictamen ha sido entregado al presidente de la Comisión de Economía, Víctor Flores Ruiz, para su debate en la sesión programada para el miércoles 10 de septiembre a las 10:00 a.m.

¿Qué propone el predictamen de 4 UIT?

El predictamen presentado por Guido Bellido busca autorizar, de manera extraordinaria, facultativa, universal y por única vez, el retiro de hasta 4 UIT de los fondos acumulados en las cuentas individuales de capitalización de todos los afiliados al SPP. El objetivo es proporcionar liquidez inmediata a los hogares peruanos para enfrentar deudas, alimentación y servicios esenciales.

¿Qué se espera para el miércoles 10 de septiembre?

La sesión de la Comisión de Economía del Congreso programada para el miércoles 10 de septiembre a las 10:00 a.m. será clave para el futuro del retiro AFP. En esta sesión, se espera que se debata el predictamen presentado por Guido Bellido.

No obstante, algunos congresistas han solicitado convocar a autoridades técnicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) antes de proceder al debate. Por otro lado, el presidente del Congreso, José Jerí, ha considerado que "no es momento" para debatir el retiro, aunque es autor de una iniciativa similar.