Fonavi 2025: ¿Cuál es la fecha límite para cobrar el cuarto grupo de reintegro?

El FONAVI, o Fondo Nacional de Vivienda, continúa este 2025 con su programa de reintegro de aportes, bajo la supervisión de la Comisión Ad Hoc establecida por la Ley N.º 29625. A lo largo del año se han ido identificando distintos grupos de beneficiarios pendientes de recibir la devolución de sus aportes.

El Reintegro 4 ha sido especialmente significativo, al incluir a fonavistas de mayor edad, personas con discapacidad, quienes reciben pensiones de invalidez y personas con enfermedades graves o terminales. La pregunta central para muchos es si existe algún límite temporal para cobrar este reintegro.

¿Qué se sabe del Reintegro 4 del FONAVI en 2025?

El cuarto grupo de reintegro fue aprobado mediante la Resolución Administrativa N.º 490‑2025/CAH‑Ley 29625, publicada en el diario oficial El Peruano. Este grupo agrupa a 73,739 exaportantes, quienes habían recibido solo una parte de sus aportes anteriormente.

Los beneficiarios incluyen:

Fonavistas vivos de 68 años a más, contados al 31 de julio de 2025.

Fonavistas fallecidos que, de haber estado vivos, cumplirían 89 años en esa misma fecha, sus herederos están habilitados para cobrar.

El pago inició el 28 de agosto de 2025

El Banco de la Nación comenzó la entrega según el último dígito del DNI:

DNI terminados en 0‑1: 28 de agosto

2‑3: 29 de agosto

4‑5: 1 de septiembre

6‑7: 2 de septiembre

8‑9: 3 de septiembre

Para los herederos, el proceso comenzará el 8 de septiembre de 2025 con la presentación de documentación (declaración jurada, partida de defunción reciente, vínculo legal, etc.). Luego se publica una lista provisional por 45 días para posibles objeciones, y el cobro podría realizarse en un plazo aproximado de 60 días tras ello.

¿Existe una fecha límite para cobrar el Reintegro 4?

No. Según lo indicado por fuentes oficiales y medios especializados, no existe una fecha límite establecida para cobrar el reintegro de FONAVI, incluido el Reintegro 4. Los fonavistas o sus herederos pueden acudir en cualquier momento, siempre dentro del horario de atención del Banco de la Nación, mientras la devolución esté disponible.

Cronograma y plazos principales del Reintegro 4

Aprobación oficial: 27 de agosto de 2025 (Resolución N.º 490‑2025)

Inicio de pagos (vivos): Desde el 28 de agosto según último dígito del DNI

Presentación herederos: Desde el 8 de septiembre de 2025.

Procesamiento herederos: Publicación por 45 días + pago en aproximadamente 60 días posteriores.