0

Fonavi 2025: ¿Cuál es la fecha límite para cobrar el cuarto grupo de reintegro?

Miles de aportantes a Fonavi se encuentran en medio del cobro de su dinero, pero muchos esperan conocer qué pasará ahora que el cronograma ha terminado.

Daniela Alvarado
Fonavi 2025: consulta si accedes al pago del cuarto grupo de Reintegro
Fonavi 2025: consulta si accedes al pago del cuarto grupo de Reintegro | FOTO: Daniela Alvarado / Líbero
COMPARTIR

El FONAVI, o Fondo Nacional de Vivienda, continúa este 2025 con su programa de reintegro de aportes, bajo la supervisión de la Comisión Ad Hoc establecida por la Ley N.º 29625. A lo largo del año se han ido identificando distintos grupos de beneficiarios pendientes de recibir la devolución de sus aportes.

El Reintegro 4 del Fonavi se pagará desde el próximo jueves 28 de agosto a más de 73 mil beneficiarios.

PUEDES VER: Fonavi: consulta con DNI si cobras el Reintegro 4 desde el 28 de agosto vía Banco de la Nación

El Reintegro 4 ha sido especialmente significativo, al incluir a fonavistas de mayor edad, personas con discapacidad, quienes reciben pensiones de invalidez y personas con enfermedades graves o terminales. La pregunta central para muchos es si existe algún límite temporal para cobrar este reintegro.

¿Qué se sabe del Reintegro 4 del FONAVI en 2025?

El cuarto grupo de reintegro fue aprobado mediante la Resolución Administrativa N.º 490‑2025/CAH‑Ley 29625, publicada en el diario oficial El Peruano. Este grupo agrupa a 73,739 exaportantes, quienes habían recibido solo una parte de sus aportes anteriormente.

Los beneficiarios incluyen:

  • Fonavistas vivos de 68 años a más, contados al 31 de julio de 2025.
  • Fonavistas fallecidos que, de haber estado vivos, cumplirían 89 años en esa misma fecha, sus herederos están habilitados para cobrar.

El pago inició el 28 de agosto de 2025

El Banco de la Nación comenzó la entrega según el último dígito del DNI:

  • DNI terminados en 0‑1: 28 de agosto
  • 2‑3: 29 de agosto
  • 4‑5: 1 de septiembre
  • 6‑7: 2 de septiembre
  • 8‑9: 3 de septiembre

Para los herederos, el proceso comenzará el 8 de septiembre de 2025 con la presentación de documentación (declaración jurada, partida de defunción reciente, vínculo legal, etc.). Luego se publica una lista provisional por 45 días para posibles objeciones, y el cobro podría realizarse en un plazo aproximado de 60 días tras ello.

¿Existe una fecha límite para cobrar el Reintegro 4?

No. Según lo indicado por fuentes oficiales y medios especializados, no existe una fecha límite establecida para cobrar el reintegro de FONAVI, incluido el Reintegro 4. Los fonavistas o sus herederos pueden acudir en cualquier momento, siempre dentro del horario de atención del Banco de la Nación, mientras la devolución esté disponible.

Cronograma y plazos principales del Reintegro 4

  • Aprobación oficial: 27 de agosto de 2025 (Resolución N.º 490‑2025)
  • Inicio de pagos (vivos): Desde el 28 de agosto según último dígito del DNI
  • Presentación herederos: Desde el 8 de septiembre de 2025.
  • Procesamiento herederos: Publicación por 45 días + pago en aproximadamente 60 días posteriores.
  • Fecha límite de cobro: No hay una establecida, pues el pago estará disponible mientras dure el proceso.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. ¿Adiós al retiro AFP 2025? Se confirma última noticia: publican nuevo reglamento de pensiones

  2. Fonavi 2025: ¿Cuál es la fecha límite para cobrar el cuarto grupo de reintegro?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano