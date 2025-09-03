Reintegro 4 de Fonavi terminó: ¿Se puede seguir cobrando tras el fin del cronograma?

El proceso de devolución del Reintegro 4 del Fonavi, una prometida compensación económica para exaportantes del extinto Fondo Nacional de Vivienda, ha seguido un cronograma organizado por el Banco de la Nación que culminó el miércoles 3 de septiembre de 2025. Esta fecha marcó el cierre del calendario oficial de pagos según el último dígito del DNI.

Sin embargo, muchas personas se preguntan si aún es posible cobrar aunque los días del cronograma hayan terminado. La buena noticia es que, según fuentes oficiales, no hay plazo de caducidad, y los beneficiarios o sus herederos pueden cobrar en cualquier momento posterior. A continuación, explicamos en detalle las fechas del cronograma, quiénes son beneficiarios, cómo actuar y qué deben saber quienes aún no han cobrado.

Cronograma oficial del Reintegro 4

El Banco de la Nación estableció el siguiente cronograma por último dígito del DNI para facilitar el orden de los pagos:

DNI terminados en 0 y 1 cobraron el jueves 28 de agosto de 2025.

DNI terminados en 2 y 3 cobraron el viernes 29 de agosto de 2025.

DNI terminados en 4 y 5 cobraron el lunes 1 de septiembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7 cobraron el martes 2 de septiembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9 cobraron el miércoles 3 de septiembre de 2025.

¿Sigue vigente el derecho al cobro después del cronograma?

Sí. Aunque el cronograma concluyó, el Banco de la Nación aclaró que los pagos no caducan. Los fonavistas que aún no han cobrado pueden acercarse en cualquier momento, incluso después de la fecha final del cronograma, para reclamar su reintegro sin límite de tiempo. El propósito del cronograma fue solo ordenar las filas y evitar aglomeraciones en los primeros días de pago.

¿Quiénes son los beneficiarios del Reintegro 4?

Fonavistas vivos

Deben tener 68 años o más al 31 de julio de 2025.

A su vez, ya habían sido incluidos en listas anteriores (1 a 19) pero no habían cobrado el reintegro hasta ahora.

Fonavistas fallecidos

Considerados aquellos que hubieran tenido 89 años o más al 31 de julio de 2025.

Sus herederos podrán gestionar el cobro desde el lunes 8 de septiembre de 2025, sin importar el último dígito del DNI.

El requerimiento incluye la presentación de: declaración jurada (descargable), copia certificada de partida de defunción (con antigüedad menor a 30 días), y acreditación del vínculo con el fonavista.

Tras la presentación, se realiza una publicación por 45 días para objeciones y, luego, el cobro puede demorarse hasta 60 días para ser procesado.

¿Cuántas personas están incluidas en este grupo?

Este Reintegro 4 beneficiará aproximadamente a 73,739 personas, de las cuales cerca de 11,493 son herederos de fonavistas fallecidos. El número total de beneficiarios vivos, por lo tanto, está en torno a los 62,246, aunque otras fuentes estiman cerca de 63,000 vivos y 13,000 herederos, sumando poco más de 70,000 beneficiarios.