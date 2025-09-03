Anuncian segunda convocatoria del Programa Techo Propio: conoce la fecha y requisitos

Una buena noticia llega para las familias peruanas y es que el Programa Techo Propio lanzará su segunda convocatoria a nivel nacional este 10 de septiembre. Esto generará que miles de ciudadanos puedan postular, pero para ello es necesario que cumplan los requisitos, ¿cuáles son? Ahora te contamos todo lo que debes saber.

Hasta el momento, no se conoce la cantidad de Bonos Familiares Habitacionales que se habilitarán y tampoco las regiones beneficiarias. Sin embargo, se estableció que la modalidad será la de Construcción en Sitio Propio (CSP), por lo que solo podrán postular aquellos que ya cuentan con un terreno propio o aires independizados y desean construir su vivienda en ese espacio.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al bono Techo Propio 2025?

Si estás interesado en acceder al bono Techo Propio 2025, conoce qué condiciones y documentos debes reunir. Recuerda que el monto que se otorgue dependerá de la zona en la que te ubiques:

Tener un terreno propio o aires independizados, inscritos en SUNARP , libres de cargas o gravámenes.

, libres de cargas o gravámenes. No haber recibido apoyo habitacional previo del Estado (Fonavi, Fonahpu, Enace, etc.).

Formar un grupo familiar: Integrado por un jefe de familia (puede ser soltero o casado) y sus dependientes (hijos, padres, hermanos menores o personas bajo tutela).

(puede ser soltero o casado) y sus dependientes (hijos, padres, hermanos menores o personas bajo tutela). No ser propietario de otra vivienda a nivel nacional.

El ingreso mensual familiar no debe superar los S/ 2,706 y tener un ahorro mínimo de S/ 2,407.5.

Desde el 10 de septiembre se podrá postular a la segunda convocatoria del Programa Techo Propio 2025.

¿Cuáles son los montos actualizados del bono Techo Propio 2025?

A inicios de este año 2025, el Ministerio de Vivienda anunció el incremento del valor del monto a S/ 32,100. Para Apurímac, Puno y Cusco les corresponde S/ 36,915; Huánuco y Pasco cobrarán S/ 37,236; Amazonas, S/ 37,557 y el departamento Madre de Dios percibirá S/ 38,520 por beneficiario.