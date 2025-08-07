Activan bonos 2025 para construir casa propia: lanzan nueva convocatoria de Techo Propio
Puedes ser uno de los beneficiarios de los más de 6 mil bonos que entrega el Ministerio de Vivienda a través del programa Techo Propio. Conoce los requisitos.
Si tu sueño es tener tu casa propia, entonces es importante que accedas a toda la información sobre la segunda convocatoria 2025 del programa Techo Propio, que lanzó el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en este 2025. Conoce cuáles son los requisitos que debes cumplir para ser beneficiario de los bonos que van desde los S/ 32 100 hasta los S/37 557.
Esta convocatoria a nivel nacional es de la modalidad Construcción de Vivienda en Sitio Propio (CSP) y se pretende otorgar hasta 6,698 Bonos Familiares Habitacionales (BFH). Teniendo en cuenta esta información, es sumamente importante que las familias peruanas cuenten con un terreno propio o aires independizados, entre otros requisitos que te contamos a continuación.
¿Cuáles son los requisitos para acceder al bono Techo Propio 2025?
Como se mencionó, esta convocatoria del Ministerio de Vivienda está dirigida a los ciudadanos que tienen terreno propio o aires independizados debidamente inscritos en los Registros Públicos, sin cargas, ni gravámenes. Asimismo, se debe contar con un ahorro mínimo S/ 2,045 y no ser propietarios de otro inmueble en el país.
Otro requisito que se debe cumplir, es que el ingreso económico de las familias no debe superar los S/ 2,706. Asegúrate de cumplir dichos requerimientos y posteriormente completa el formulario e inscríbete a través de las Entidades Técnicas autorizadas por el Fondo Mivivienda a partir del próximo 18 de agosto.
Por otro lado, la resolución N° 194-2025-VIVIENDA, publicada en el diario oficial El Peruano, precisa que las regiones elegibles para otorgar los bonos del programa Techo Propio son los siguientes:
- Amazonas: 359 bonos
- Áncash: 780
- Apurímac: 319
- Ayacucho: 410
- Huancavelica: 295
- Huánuco: 414
- Ica: 823
- Junín: 486
- Loreto: 518
- Pasco: 312
- Piura: 1087
- San Martín: 895
Si estás interesado en postular a esta nueva convocatoria del Ministerio de Vivienda, puedes comunicarte al número 0800-12-200 totalmente gratis, ingresar a la página web, www.mivivienda.com.pe o acercarte a la Vitrina Inmobiliaria, ubicada en Jr. Camaná 199 – Cercado de Lima o en los Centros de Atención al Ciudadano (CAC) a nivel nacional.
