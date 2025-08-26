- Hoy:
Techo Propio ofrece subsidios de hasta S/ 37.557 para construir viviendas: ¿Cómo acceder a la nueva convocatoria?
El Bono Techo Propio es uno de los más populares en el Perú, pues ofrece la opción de gestionar la edificación de tu hogar con una importante ayuda financiera.
El sueño de tener una vivienda digna está al alcance de muchas familias peruanas gracias al programa Techo Propio, impulsado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y gestionado por el Fondo MIVIVIENDA. En agosto de 2025, el Estado lanzó una segunda convocatoria nacional del programa en su modalidad Construcción en Sitio Propio (CSP), otorgando hasta S/ 37,557 para construir viviendas, dependiendo de la región.
Este bono excepcional, que supera el monto base de S/ 32,100, busca reducir la brecha habitacional, especialmente en zonas alejadas, al ofrecer un incentivo financiero significativo. Para muchas familias, es la oportunidad de construir su casa propia sin endeudarse, accediendo a un subsidio directo y sin necesidad de devolución.
¿Quiénes pueden acceder al bono de hasta S/ 37,557?
Participan del programa las familias que:
- Cuentan con un terreno o aires independizados inscritos en Registros Públicos, sin cargas ni gravámenes.
- No tienen otra vivienda o terreno a nivel nacional.
- Poseen un ahorro mínimo de al menos S/ 2,045.
- El ingreso familiar mensual no supera los S/ 2,706.
- No han recibido beneficio habitacional del Estado previamente.
Además, algunas regiones cuentan con bonos diferenciados que elevan el monto base:
- Amazonas: hasta S/ 37,557 (17 % adicional)
- Huánuco y Pasco: hasta S/ 37,236 (16 % adicional)
- Apurímac: hasta S/ 36,915 (15 % adicional)
¿Cómo postular a la convocatoria de agosto de 2025?
Este es el procedimiento paso a paso:
- Periodo de inscripción: Las inscripciones comenzaron a partir del lunes 18 de agosto de 2025, es decir, desde el octavo día hábil tras la publicación de la resolución ministerial (Resolución N.º 194‑2025‑VIVIENDA).
- Dónde inscribir la solicitud: El trámite se realiza presencialmente, a través de las Entidades Técnicas autorizadas por el Fondo MIVIVIENDA. Estas entidades ayudan a completar y presentar los formularios necesarios.
¿Qué documentos presentar para la convocatoria?
La familia debe presentar:
- Documentos que comprueben la propiedad del terreno libre de cargas.
- Comprobantes del ahorro y del ingreso familiar.
- Declaración de no ser beneficiario anterior.
- Selección y publicación de beneficiarios
- Tras la revisión, el Fondo MIVIVIENDA evaluará los expedientes y publicará la lista de familias elegibles en su sitio web oficial.
¿Qué hacer luego de ser elegido?
Si resultas elegible, debes acudir a la Entidad Técnica que seleccionaste para:
- Firmar el contrato de obra.
- Obtener el código de proyecto.
- Tramitar el desembolso del bono. Posteriormente, depositar tu ahorro y proceder con la construcción en un plazo máximo.
¿Cuántos bonos se otorgarán y en qué regiones?
En esta convocatoria se distribuirán 6,698 Bonos Familiares Habitacionales en 12 regiones:
- Piura: 1,087
- San Martín: 895
- Ica: 823
- Áncash: 780
- Loreto: 518
- Junín: 486
- Huánuco: 414
- Ayacucho: 410
- Amazonas: 359
- Apurímac: 319
- Pasco: 312
- Huancavelica: 295
