Techo Propio ofrece subsidios de hasta S/ 37.557 para construir viviendas: ¿Cómo acceder a la nueva convocatoria?

El sueño de tener una vivienda digna está al alcance de muchas familias peruanas gracias al programa Techo Propio, impulsado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y gestionado por el Fondo MIVIVIENDA. En agosto de 2025, el Estado lanzó una segunda convocatoria nacional del programa en su modalidad Construcción en Sitio Propio (CSP), otorgando hasta S/ 37,557 para construir viviendas, dependiendo de la región.

Este bono excepcional, que supera el monto base de S/ 32,100, busca reducir la brecha habitacional, especialmente en zonas alejadas, al ofrecer un incentivo financiero significativo. Para muchas familias, es la oportunidad de construir su casa propia sin endeudarse, accediendo a un subsidio directo y sin necesidad de devolución.

¿Quiénes pueden acceder al bono de hasta S/ 37,557?

Participan del programa las familias que:

Cuentan con un terreno o aires independizados inscritos en Registros Públicos, sin cargas ni gravámenes.

sin cargas ni gravámenes. No tienen otra vivienda o terreno a nivel nacional.

Poseen un ahorro mínimo de al menos S/ 2,045.

El ingreso familiar mensual no supera los S/ 2,706.

No han recibido beneficio habitacional del Estado previamente.

Además, algunas regiones cuentan con bonos diferenciados que elevan el monto base:

Amazonas: hasta S/ 37,557 (17 % adicional)

Huánuco y Pasco: hasta S/ 37,236 (16 % adicional)

Apurímac: hasta S/ 36,915 (15 % adicional)

¿Cómo postular a la convocatoria de agosto de 2025?

Este es el procedimiento paso a paso:

Periodo de inscripción: Las inscripciones comenzaron a partir del lunes 18 de agosto de 2025, es decir, desde el octavo día hábil tras la publicación de la resolución ministerial (Resolución N.º 194‑2025‑VIVIENDA).

Las inscripciones comenzaron a partir del lunes 18 de agosto de 2025, es decir, desde el octavo día hábil tras la publicación de la resolución ministerial (Resolución N.º 194‑2025‑VIVIENDA). Dónde inscribir la solicitud: El trámite se realiza presencialmente, a través de las Entidades Técnicas autorizadas por el Fondo MIVIVIENDA. Estas entidades ayudan a completar y presentar los formularios necesarios.

¿Qué documentos presentar para la convocatoria?

La familia debe presentar:

Documentos que comprueben la propiedad del terreno libre de cargas.

Comprobantes del ahorro y del ingreso familiar.

Declaración de no ser beneficiario anterior.

Selección y publicación de beneficiarios

Tras la revisión, el Fondo MIVIVIENDA evaluará los expedientes y publicará la lista de familias elegibles en su sitio web oficial.

¿Qué hacer luego de ser elegido?

Si resultas elegible, debes acudir a la Entidad Técnica que seleccionaste para:

Firmar el contrato de obra.

Obtener el código de proyecto.

Tramitar el desembolso del bono. Posteriormente, depositar tu ahorro y proceder con la construcción en un plazo máximo.

¿Cuántos bonos se otorgarán y en qué regiones?

En esta convocatoria se distribuirán 6,698 Bonos Familiares Habitacionales en 12 regiones: