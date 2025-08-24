Los 1,000 soles que entrega el SIS a asegurados cumpliendo estos requisitos

Perder a un ser querido es una de las experiencias más dolorosas, y los costos asociados, ataúd, capilla ardiente, traslado, mortaja, nicho o cremación, pueden sumar un peso añadido en lo emocional y económico. Para brindar un respiro en ese momento, el SIS (Seguro Integral de Salud) del Ministerio de Salud otorga la Prestación Económica de Sepelio (PES).

Se trata de un apoyo puntual que busca aliviar parte de los gastos funerarios. En las siguientes líneas te contamos quiénes pueden acceder, cuál es el monto, cómo solicitar el beneficio y otros detalles importantes.

¿Qué es la Prestación Económica de Sepelio (PES) y cuál es su monto?

La PES es un bono que otorga el SIS a los familiares de asegurados fallecidos, siempre que al momento del deceso el afiliado contara con afiliación activa y cobertura financiera vigente.

El monto estándar es de S/ 1 000, aplicable cuando el asegurado tenía 12 años o más al momento de su fallecimiento. Si el fallecido era un recién nacido (menos de 29 días) o natimuerto (más de 28 semanas de gestación), el reembolso es de S/ 350. Para casos de menores entre 29 días y menos de 12 años, el monto asciende a S/ 700.

Requisitos y pasos para solicitar la PES

Requisitos esenciales:

Ser mayor de edad y contar con DNI o carné de extranjería.

Presentar el acta de defunción del asegurado fallecido.

Entregar un comprobante de pago original y legible que consigne:

Nombre del solicitante y del fallecido asegurado.

Concepto del gasto (servicios funerarios/sepelio).Monto pagado en soles.

Zonas rurales: Si no hay comprobante formal, se acepta un recibo con el DNI del proveedor del servicio.

Proporcionar un número de celular y/o correo electrónico para recibir notificaciones sobre el trámite y cobro.

¿Cómo tramitar la PES?

Acude al establecimiento de salud del SIS:

Puede ser donde ocurrió el deceso, donde esté adscrito el asegurado o el establecimiento público más cercano.

Entrega los documentos al registrador, quien ingresará tu solicitud en el aplicativo digital "Estamos para Ti".

Firma tu solicitud usando los mecanismos proporcionados por RENIEC (como firma digital o facial).

Recibe la notificación: Una vez aprobada, recibirás un mensaje o correo que indica que el pago ya está disponible. El proceso puede tomar de 45 a 90 días según la fuente consultada.

¿Cómo cobrar la prestación?

Puedes cobrar en cualquier agencia del Banco de la Nación, presentando DNI o carné de extranjería.