El pago de 1,000 soles para afiliados al SIS: ¿Qué hacer para ser beneficiario en agosto 2025?

Perder a un ser querido, conlleva trámites y gastos inesperados, además de la experiencia dolorosa. Para aliviar parte de esta carga, el Seguro Integral de Salud (SIS) ofrece la Prestación Económica de Sepelio (PES), un apoyo económico destinado a las familias de asegurados fallecidos.

En agosto de 2025, este beneficio continúa vigente y puede tramitarse y cobrarse en cualquier agencia del Banco de la Nación, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. A continuación, te explicamos en detalle cómo acceder a este subsidio, qué documentos se necesitan, los plazos para solicitarlo y cómo verificar si ya puedes cobrar.

¿Qué es la PES y cuánto cubre?

La Prestación Económica de Sepelio (PES) del SIS es un reembolso que busca apoyar a las familias en los gastos de sepelio de un asegurado fallecido, siempre que este haya estado afiliado activamente al momento del deceso.

El monto máximo cubierto es de S/ 1,000, aplicable a personas mayores de 12 años. Para menores de esa edad, el SIS otorga montos menores: S/ 700 (de 29 días a menos de 12 años) y S/ 350 para recién nacidos o natimuertos (más de 28 semanas).

¿Quiénes pueden solicitarlo y qué documentos se necesitan?

Para acceder a la PES, el solicitante debe ser mayor de edad y presentar los siguientes documentos:

Acta de defunción del asegurado (inscrita en RENIEC).

Documento de identidad (DNI o carné de extranjería) del solicitante.

Comprobante de pago de servicios funerarios, que incluya nombres del fallecido y del solicitante, detalle del servicio y monto en soles. En zonas rurales, puede presentarse un recibo que contenga el DNI del proveedor

Además: En zonas rurales sin comprobante oficial, se acepta recibo con DNI del proveedor.

¿Cómo se tramita y dónde se cobra?

El procedimiento es el siguiente:

Acude al establecimiento de salud público donde falleció el asegurado, o al más cercano al lugar de fallecimiento o donde estaba afiliado.

Entrega los documentos solicitados, que serán ingresados al sistema digital "Estamos para Ti"; proporciona tu número de celular y correo electrónico para recibir notificaciones.

Firma la solicitud mediante el mecanismo proporcionado por RENIEC.

Si la solicitud es aprobada, recibirás un aviso (SMS o correo) y podrás cobrar el monto en cualquier agencia del Banco de la Nación, presentando solo tu DNI o carné.

Plazos para solicitar y cobrar en agosto de 2025

Solicitud: Tienes hasta 12 meses desde el día siguiente al fallecimiento del asegurado para presentar la solicitud ante el SIS.

Cobro: Una vez aprobado, el dinero estará disponible para cobrar durante 12 meses en el Banco de la Nación.

En agosto de 2025, cientos de beneficiarios podrán acercarse a cobrar el subsidio, solo durante los primeros meses del año, el SIS autorizó pagos por más de S/ 31 millones a más de 32,300 acreditados.

¿Cómo saber si eres beneficiario en agosto 2025?

Para verificar si puedes cobrar la PES: