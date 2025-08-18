Los importantes subsidios de S/ 820 y S/ 2,070 activos en Perú: requisitos y cómo calificar en agosto 2025

En el marco de la protección social que brinda el Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud), existen dos subsidios económicos pensados para asistir a los asegurados y sus familias en situaciones clave de la vida: el bono por lactancia y el bono por sepelio.

Estos beneficios son una forma de apoyo monetario directo que el Estado entrega a través de EsSalud a quienes cumplen con los requisitos establecidos por ley. Se trata del subsidio por lactancia, de S/ 820, está destinado a cubrir parte de los gastos generados tras la llegada de un hijo y el de sepelio, de S/ 2,070, que sirve para ayudar a solventar los costos del funeral de un asegurado fallecido.

Ambos deben solicitarse dentro de un plazo establecido y requieren una serie de documentos. A continuación, te dejaremos la explicación de que cada comprendido, quiénes pueden acceder, cómo realizar el trámite y más.

¿En qué consiste el Bono de S/ 820 por Lactancia?

Es un subsidio económico de S/ 820 soles que se otorga a los asegurados por el nacimiento de un hijo vivo. Este beneficio tiene como fin apoyar en los gastos iniciales del cuidado del recién nacido.

¿Quiénes pueden solicitarlo?

La madre asegurada al momento del parto.

El padre asegurado, solo si la madre no está asegurada o ha fallecido.

Requisitos para acceder

El hijo debe haber nacido vivo.

El asegurado (madre o padre) debe haber aportado al menos 3 meses consecutivos o 4 no consecutivos en los últimos 6 meses antes del mes del parto.

El recién nacido debe estar registrado como derechohabiente en EsSalud.

El trámite debe hacerse dentro de los 90 días calendario posteriores al nacimiento.

Documentos necesarios

Formulario 1010 de EsSalud (Solicitud de prestaciones económicas).

DNI del asegurado solicitante.

Partida de nacimiento del menor.

En caso lo solicite el padre, debe adjuntar declaración jurada de que la madre no está asegurada o ha fallecido.

¿Dónde y cómo se solicita?

Puede realizarse de forma presencial en las oficinas de EsSalud.

También puede tramitarse virtualmente a través de la plataforma VIVA EsSalud o mediante la Agencia Digital EsSalud.

¿Qué es el Bono de S/ 2,070 por Sepelio?

Es un subsidio económico de S/ 2,070 soles que EsSalud entrega para ayudar a cubrir los gastos funerarios de un asegurado titular fallecido. Se otorga a la persona que demuestre haber asumido estos gastos.

¿Quiénes pueden cobrar?

Familiares del asegurado fallecido (cónyuge, hijos, padres, etc.) que hayan pagado el sepelio.

Personas naturales o jurídicas (como funerarias) que puedan demostrar que realizaron el pago.

¿Qué necesitas para acceder?

El asegurado fallecido debe haber tenido la condición de titular asegurado al momento de su muerte.

Debe haber aportado al menos 3 meses consecutivos o 4 no consecutivos dentro de los últimos 6 meses previos al fallecimiento.

La solicitud debe presentarse dentro de los 90 días calendario siguientes al fallecimiento.

Documentos solicitados

Formulario 1010 debidamente llenado.

Partida de defunción del asegurado.

DNI del solicitante.

Boletas o facturas originales que acrediten los gastos de sepelio.

Documentos que acrediten el vínculo con el fallecido, si aplica (acta de matrimonio, partida de nacimiento, etc.).

¿Dónde y cómo se solicita?

Se puede hacer el trámite de manera presencial en las oficinas de EsSalud.

También está disponible la opción virtual, a través de la Agencia Digital de EsSalud o vía el aplicativo VIVA EsSalud.

Plazos importantes

Ambos subsidios deben solicitarse dentro de los 90 días calendario siguientes al nacimiento (en el caso de lactancia) o al fallecimiento (en el caso de sepelio). Si no se presenta la solicitud dentro del plazo, se pierde el derecho al beneficio, salvo casos excepcionales debidamente justificados.