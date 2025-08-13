EsSalud entrega importante subsidio de 820 soles para madres de familia: consulta con DNI si accedes en agosto 2025

El Seguro Social de Salud (EsSalud) continúa otorgando el subsidio por lactancia de S/ 820 a las madres aseguradas o a sus beneficiarios. Este apoyo económico busca contribuir con los gastos del recién nacido y se mantiene vigente durante el mes de agosto de 2025. Si recientemente tuviste un hijo o estás próxima a dar a luz, es importante conocer los requisitos, plazos y procedimientos para acceder a este beneficio.

En el contexto actual de altos costos de vida y aumento en los gastos básicos, el subsidio por lactancia otorgado por EsSalud representa un alivio económico importante para miles de familias peruanas. Este beneficio, que asciende a S/ 820, está dirigido a las madres aseguradas o, en su defecto, al padre o tutor del menor, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la entidad.

Durante el mes de agosto de 2025, el subsidio continúa disponible para quienes hayan tenido un parto reciente y cumplan con las condiciones exigidas por EsSalud. El pago no es automático, por lo que es indispensable presentar la solicitud dentro del plazo establecido y adjuntar la documentación correspondiente.

¿Quiénes pueden recibir el subsidio por lactancia?

El subsidio está dirigido a los siguientes beneficiarios:

Madres aseguradas titulares que hayan dado a luz.

En caso de fallecimiento de la madre o si ella no cumple con los requisitos, el subsidio puede ser solicitado por: El padre asegurado o un tutor legal del menor.

Requisitos para cobrar el subsidio por lactancia

La madre debe haber estado afiliada a EsSalud al momento del parto.

Tener al menos tres meses consecutivos de aportes o cuatro no consecutivos dentro de los seis meses previos al mes del parto.

El niño debe estar registrado como derechohabiente en EsSalud.

¿Cuál es el monto del subsidio?

El monto del popular respaldo por lactancia es de S/ 820 por cada hijo nacido vivo. Este monto es único y no se repite mensualmente, ya que solo es pagado durante el momento.

¿Cómo solicitar el subsidio en agosto de 2025?

Paso a paso para acceder al beneficio:

Reunir la documentación obligatoria:

DNI del solicitante (madre, padre o tutor).

Partida de nacimiento original del menor.

Formulario de solicitud de subsidio por lactancia (disponible en la web de EsSalud).

Constancia de derechohabiente del recién nacido (puede obtenerse en línea).

En caso de fallecimiento de la madre, partida de defunción y documento que acredite la tutela o filiación.

¿Cómo presentar la solicitud?

Puede realizarse de manera virtual a través de la plataforma oficial de EsSalud: https://essalud.gob.pe, o de manera presencial en las oficinas del seguro. Es importante que la solicitud se realice dentro de los 90 días calendario posteriores al nacimiento del menor.

¿Cuándo se realiza el pago?

El pago se realiza una vez aprobado el trámite, directamente a la cuenta bancaria del beneficiario registrada en el formulario. Generalmente, el proceso puede tardar entre 15 a 30 días hábiles desde la presentación de la solicitud, aunque este tiempo puede variar según la demanda del sistema o la región.

Durante agosto de 2025, EsSalud ha reiterado que los pagos se efectuarán con normalidad para quienes hayan ingresado correctamente su solicitud y cumplan con todos los requisitos.