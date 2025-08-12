0

El importante subsidio de 600 soles en el Perú para trabajadores del Minsa: ¿Cuándo inicia su entrega?

Los trabajadores parte del sector salud del Minsa, podrían ser beneficiados con un pago adicional como parte de los beneficios correspondientes.

Daniela Alvarado
Bono 600 soles Minsa: revisa si accedes al beneficio
Bono 600 soles Minsa: revisa si accedes al beneficio | FOTO: Daniela Alvarado / Líbero
COMPARTIR

Recientemente, el Ministerio de Salud (Minsa) y los sindicatos del sector salud alcanzaron un convenio colectivo sectorial descentralizado para el periodo 2025-2026, que incluye una serie de mejoras para el personal comprendido bajo el Decreto Legislativo N.º 1153.

Las personas aseguradas a EsSalud podrían acceder al Bono 820 soles.

PUEDES VER: Consulta con DNI si estás afiliado a EsSalud y si te corresponde cobrar el Bono de 820 soles

Entre estas disposiciones, destaca un bono extraordinario de S/ 600 soles, destinado a reconocer la labor del personal sanitario, especialmente tras los desafíos vividos durante la pandemia y la alta demanda asistencial en el país. Aunque la firma del convenio ya fue efectiva en julio, la confirmación formal y las condiciones concretas sobre su entrega esperan definirse oficialmente para el 2026.

¿En qué consiste el bono de S/ 600 soles?

Este monto corresponde a una bonificación extraordinaria única, gestionada para el Año Fiscal 2026, como parte del convenio colectivo del sector salud. Está dirigido únicamente al personal que labora bajo el régimen del DL N.º 1153, incluyendo profesionales de salud (médicos, enfermeros, obstetras y similares), así como técnicos, auxiliares asistenciales y parte del personal administrativo con funciones específicas.

¿Cuándo y cómo se entregará?

La entrega está condicionada a la aprobación presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la culminación de los procedimientos administrativos respectivos.

Se estima que el bono se entregará durante el primer trimestre del 2026, aunque el convenio indica que podría extenderse a lo largo del año si lo exige el proceso presupuestario. Aún no se ha publicado un cronograma oficial, ni una plataforma de consulta por DNI.

Modalidades de pago previstas

  • Según lo informado hasta ahora, las posibles opciones de desembolso incluyen:
  • Depósito bancario en cuenta sueldo del beneficiario (Banco de la Nación u otra entidad), según cronograma por último dígito del DNI.
  • Carritos pagadores, para zonas rurales o de difícil acceso.
  • Billetera digital (Plin, Yape, Tunki, etc.), si el beneficiario o un integrante del hogar está registrado.
  • Banca celular, con retiro mediante clave en cajeros o agentes.
  • Pago presencial en agencias o ventanillas bancarias mediante presentación del DNI, en caso de no contar con otro medio digital.

El bono es no remunerativo, no pensionable, y no forma parte del cálculo de beneficios laborales como CTS, gratificaciones u otros derechos previsionales.

El convenio también incluye un aumento remunerativo permanente de S/ 23,72 mensuales (equivalente a S/ 284,64 anuales), que sí es parte de la base para otros beneficios y se aplica desde el 1 de enero de 2026.

¿Cómo saber si estás incluido?

Por el momento no se ha habilitado una plataforma de consulta en línea por DNI para verificar la inclusión en el padrón. Se recomienda contactar al área de Recursos Humanos de tu institución, especialmente si labora bajo el DL 1153, y estar atento a los canales oficiales del Minsa o gremios sindicales para futuros anuncios sobre cronogramas y procedimientos.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Bono agrario 2025: Consulta AQUÍ si estás registrado en el Padrón de Productores Agrarios

  2. Bono de 820 soles | Consulta con DNI si estás afiliado y si cobrarás el subsidio en 2025

  3. Consulta con DNI si estás afiliado a EsSalud y si te corresponde cobrar el Bono de 820 soles

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bonos y Subsidios

Estados Unidos

Fútbol Peruano