El importante subsidio de 600 soles en el Perú para trabajadores del Minsa: ¿Cuándo inicia su entrega?

Recientemente, el Ministerio de Salud (Minsa) y los sindicatos del sector salud alcanzaron un convenio colectivo sectorial descentralizado para el periodo 2025-2026, que incluye una serie de mejoras para el personal comprendido bajo el Decreto Legislativo N.º 1153.

PUEDES VER: Consulta con DNI si estás afiliado a EsSalud y si te corresponde cobrar el Bono de 820 soles

Entre estas disposiciones, destaca un bono extraordinario de S/ 600 soles, destinado a reconocer la labor del personal sanitario, especialmente tras los desafíos vividos durante la pandemia y la alta demanda asistencial en el país. Aunque la firma del convenio ya fue efectiva en julio, la confirmación formal y las condiciones concretas sobre su entrega esperan definirse oficialmente para el 2026.

¿En qué consiste el bono de S/ 600 soles?

Este monto corresponde a una bonificación extraordinaria única, gestionada para el Año Fiscal 2026, como parte del convenio colectivo del sector salud. Está dirigido únicamente al personal que labora bajo el régimen del DL N.º 1153, incluyendo profesionales de salud (médicos, enfermeros, obstetras y similares), así como técnicos, auxiliares asistenciales y parte del personal administrativo con funciones específicas.

¿Cuándo y cómo se entregará?

La entrega está condicionada a la aprobación presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la culminación de los procedimientos administrativos respectivos.

Se estima que el bono se entregará durante el primer trimestre del 2026, aunque el convenio indica que podría extenderse a lo largo del año si lo exige el proceso presupuestario. Aún no se ha publicado un cronograma oficial, ni una plataforma de consulta por DNI.

Modalidades de pago previstas

Según lo informado hasta ahora, las posibles opciones de desembolso incluyen:

Depósito bancario en cuenta sueldo del beneficiario (Banco de la Nación u otra entidad), según cronograma por último dígito del DNI.

Carritos pagadores, para zonas rurales o de difícil acceso.

Billetera digital (Plin, Yape, Tunki, etc.), si el beneficiario o un integrante del hogar está registrado.

Banca celular, con retiro mediante clave en cajeros o agentes.

Pago presencial en agencias o ventanillas bancarias mediante presentación del DNI, en caso de no contar con otro medio digital.

El bono es no remunerativo, no pensionable, y no forma parte del cálculo de beneficios laborales como CTS, gratificaciones u otros derechos previsionales.

El convenio también incluye un aumento remunerativo permanente de S/ 23,72 mensuales (equivalente a S/ 284,64 anuales), que sí es parte de la base para otros beneficios y se aplica desde el 1 de enero de 2026.

¿Cómo saber si estás incluido?

Por el momento no se ha habilitado una plataforma de consulta en línea por DNI para verificar la inclusión en el padrón. Se recomienda contactar al área de Recursos Humanos de tu institución, especialmente si labora bajo el DL 1153, y estar atento a los canales oficiales del Minsa o gremios sindicales para futuros anuncios sobre cronogramas y procedimientos.