CONFIRMADO | Este es el subsidio del Minsa para trabajadores de Salud en 2026

El subsidio de S/ 600 soles, anunciado por el Ministerio de Salud (Minsa), corresponde a un bono excepcional y no permanente, el cual forma parte del Convenio Colectivo Descentralizado 2025–2026 acordado entre la entidad y los gremios del sector. Este ha generado muchas dudas entre la población beneficiaria.

Diferente a los subsidios dirigidos a población vulnerable, como en años anteriores, este bono está destinado exclusivamente al personal del sector salud bajo el Decreto Legislativo N.º 1153, como una medida de reconocimiento al esfuerzo y compromiso de este personal en contextos de alta demanda y riesgos laborales. El desembolso se hará por única vez, sujeto a aprobación presupuestal por parte del Estado.

¿Quiénes obtendrán el Bono 600 soles?

Están considerados como beneficiarios únicamente quienes laboran bajo el Decreto Legislativo N.º 1153, incluyendo:

Médicos, enfermeros, obstetras y otros profesionales de salud

Técnicos, tecnólogos y auxiliares asistenciales

Personal administrativo con funciones específicas bajo este régimen

Minsa anuncia pago para trabajadores del sector de salud/ FOTO: Difusión

No forman parte del bono quienes trabajan bajo otros regímenes laborales como CAS, nombrados fuera del DL 1153, personal tercerizado o ajeno al Minsa.

Monto de subsidio del Minsa

El monto fijo es de S/ 600 soles, entregado por única vez, no acumulativo ni recurrente. No constituye remuneración ni es pensionable, y no se incorpora al cálculo de CTS, gratificaciones u otros beneficios laborales. Se trata de un reconocimiento extraordinario complementario al salario base.

Cronograma y forma de pago

Aunque el convenio fue suscrito el 10 de julio de 2025, aún no se ha confirmado una fecha exacta de pago. Se estima que la entrega se realice en el primer trimestre del año 2026, siempre que se completen los trámites presupuestarios y operativos correspondientes. Se gestiona a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Minsa, con condiciones presupuestales establecidas.

Modalidades de pago

El beneficiario recibirá el bono mediante una de las siguientes modalidades, según lo determine el padrón oficial:

Depósito en cuenta bancaria (Banco de la Nación u otra entidad). El depósito se realizará conforme al cronograma asignado, vinculado al último dígito del DNI. Puede retirarse en cajeros automáticos o agentes autorizados.

Carritos pagadores: destinados a zonas rurales o alejadas sin acceso bancario. El bono se entrega en efectivo siguiendo un cronograma programado. En caso de beneficiarios adultos mayores o personas con discapacidad severa que vivan solas, se hará entrega en

Billetera digital: si alguno de los integrantes del hogar tiene una billetera digital activa (Plin, Yape, Tunki, etc.), el monto se depositará allí. Aquellos que no la tengan pueden registrarse desde el 1 de marzo (según cronograma).

Banca celular: afiliación mediante número celular y verificación de datos personales. El beneficiario recibirá una clave vía mensaje de texto para retirar el bono en cajeros o agentes MultiRed del Banco de la Nación.

Pago en agencias o ventanillas bancarias: para personas sin cuenta bancaria ni teléfono móvil identificado. El cobro se hace presentando DNI.

¿Cómo saber si soy beneficiario?

Hasta el momento, el Minsa no ha habilitado una plataforma específica para esta consulta, pero se recomienda consultar con el área de Recursos Humanos de la institución de salud correspondiente, si tu régimen laboral es DL 1153 y estás en el padrón esperado.

Es necesario estar atento a comunicados oficiales del Minsa y gremios sindicales, donde se publicarán las modalidades, fechas y padrón de beneficiarios.