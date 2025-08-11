¿Te corresponde el subsidio EsSalud de S/820 este agosto 2025? Consulta con tu DNI si accedes al pago

En la actualidad, miles de familias peruanas enfrentan dificultades económicas, por lo cual llegó el bono por lactancia de S/820 otorgado por EsSalud, el cual representa un alivio importante para las madres aseguradas que acaban de dar a luz. El pago es conocido como subsidio por lactancia, y no es un bono extraordinario o de emergencia, sino un derecho establecido por ley para las trabajadoras que aportan al Seguro Social y que cumplen con los requisitos.

Este subsidio tiene como objetivo cubrir los gastos iniciales que conlleva el cuidado de un recién nacido, apoyando a las madres en una etapa crucial como es el posparto. Aunque el beneficio ha existido desde hace varios años, muchas personas aún desconocen que pueden acceder a él, o no tienen claro cómo realizar el trámite correctamente.

A continuación te explicamos a detalle quiénes pueden acceder, cómo solicitarlo, cuáles son los plazos y requisitos, y qué canales están habilitados por EsSalud para facilitar el cobro del bono por lactancia en 2025.

¿Quiénes pueden acceder al bono de lactancia?

El bono por lactancia está dirigido a las madres aseguradas regulares de EsSalud, tanto del régimen de trabajadores dependientes como independientes, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

Estar afiliada a EsSalud al momento del parto.

Tener tres meses consecutivos de aportes o cuatro no consecutivos en los seis meses previos al mes del parto.

El recién nacido debe estar registrado como derechohabiente del seguro (inscrito en la base de datos de EsSalud).

También pueden acceder al subsidio el padre del menor, siempre que cumpla con los requisitos de aportación y la madre no se encuentre asegurada o haya fallecido.

¿Cuál es el monto del subsidio y cómo se paga?

El subsidio por lactancia es un pago único de S/820 soles, el cual se deposita en una cuenta bancaria del beneficiario una vez aprobado el trámite. No se trata de un bono que se renueva ni que se paga mensualmente.

El pago se realiza mediante depósito en cuenta bancaria, generalmente del Banco de la Nación, y puede demorar entre 20 a 30 días hábiles desde la presentación del expediente completo.

¿Cómo se solicita el bono por lactancia?

El trámite puede realizarse de forma presencial o virtual. Para hacerlo, se deben presentar los siguientes documentos:

Formulario 1040 debidamente llenado (se descarga en la web de EsSalud).

Copia del DNI del solicitante (madre o padre asegurado).

Partida de nacimiento original o copia legalizada del menor.

En caso aplique, acta de defunción de la madre (si el padre es el solicitante).

Canales de atención:

Presencial: En las oficinas de prestaciones económicas de EsSalud, previa cita.

Virtual: A través de la plataforma essalud.gob.pe o mediante la app oficial EsSalud.

¿Cuáles son los plazos para hacer el trámite?

El plazo máximo para presentar la solicitud del subsidio por lactancia es de 90 días calendario contados a partir del día siguiente del nacimiento del bebé.

Si se excede este plazo, el derecho se pierde, incluso si se cumple con todos los requisitos. Por ello, es fundamental que las madres o padres asegurados inicien el trámite lo antes posible.

¿Qué otras consideraciones deben tener en cuenta los solicitantes?