Bono de EsSalud por más de 2,000 soles: cómo cobrarlo y qué requisitos debo cumplir

En el contexto de la pérdida de un familiar, EsSalud ofrece un respaldo importante a las familias de afiliados fallecidos a través de su prestación por sepelio, un subsidio económico para cubrir parte de los costos funerarios.

Esta ayuda busca aliviar la carga financiera en momentos de duelo, siempre que se cumplan ciertos requisitos formales y se presente la documentación adecuada. En las siguientes líneas te dejamos en qué consiste este apoyo, quiénes pueden acceder, cómo solicitarlo y otros detalles relevantes para quienes lo necesiten.

¿En qué consiste la prestación por sepelio?

La prestación por sepelio es un subsidio económico otorgado por EsSalud al familiar directo del asegurado titular (activo o pensionista) que cubra gastos funerarios, hasta un monto máximo de S/ 2 070. Este límite representa el tope máximo reconocido, sin compensación adicional si los gastos reales superan esa cifra.

Requisitos para acceder al subsidio

Para que los beneficiarios puedan acceder al subsidio, el asegurado fallecido debe cumplir con las siguientes condiciones:

Contar con tres meses consecutivos de aportes, o cuatro no consecutivos, dentro de los seis meses calendario previos al fallecimiento (para trabajadores regulares)

.

. En el caso de asegurados agrarios, aplica el mismo número de aportaciones (3 consecutivos o 4 no consecutivos), pero evaluadas en los últimos 12 meses.

Tener vínculo laboral activo al momento del fallecimiento; si era pensionista, mantener dicha condición.

No aplica si el fallecido estaba afiliado al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

¿Quiénes pueden cobrarlo?

El subsidio puede ser solicitado por el familiar directo del asegurado fallecido, en este orden excluyente: cónyuge o conviviente, hijos mayores de edad, padres, hermanos mayores de edad, o incluso un tercero que haya asumido el gasto funerario.

Gastos funerarios cubiertos

EsSalud reconoce los gastos que estén debidamente comprobados hasta el límite de S/ 2 070. Entre ellos están:

Nicho o sepultura

Cremación o entierro

Ataúd y capilla ardiente

Carroza y transporte funerario

Mortaja o vestimenta

Preparación del cadáver (maquillaje, arreglo)

Pasos para solicitar y cobrar el subsidio

Documentación requerida:

Formulario 1040 (completado y firmado)

DNI del solicitante.

Comprobantes de pago originales, emitidos a nombre del fallecido o del beneficiario

Si otra persona distinta al familiar realiza el trámite, debe incluir carta poder simple y DNI.

En caso de fallecimiento en el extranjero: partidas traducidas y legalizadas o apostilladas

Fallecimiento súbito o violento: parte policial y necropsia.

Si el beneficiario también falleció, presentar partida de defunción del beneficiario y documento que acredite a los herederos, además del poder correspondiente según monto.

Presentación de la solicitud:

Acude a las Oficinas de Seguros y Prestaciones Económicas de EsSalud o utiliza la modalidad en línea (si está disponible). La solicitud debe realizarse hasta 6 meses después del fallecimiento

Cobro del subsidio: