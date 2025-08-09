Essalud, agosto 2025: ¿Cómo consultar online si tu seguro está activo y agendar una cita?

En el contexto actual, garantizar el acceso oportuno a servicios médicos es vital, por lo cual saber si tu seguro del Seguro Social de Salud (EsSalud) está activo es el primer paso para poder acudir a consulta y recibir atención sin contratiempos.

Igualmente importante es conocer el proceso actualizado para agendar una cita médica online, especialmente en 2025, cuando las plataformas digitales han cobrado mayor protagonismo. Esta guía responde directamente a esas dos inquietudes, proporcionando pasos claros, herramientas oficiales y recomendaciones útiles.

¿Cómo consultar si tu seguro EsSalud está activo?

Vía plataforma "¿Dónde me atiendo?"

Ingresa a la web de EsSalud y selecciona la sección "¿Dónde me atiendo?"

Ingresa tu número de documento (DNI, CE, PTP, etc.) y el código Captcha, luego haz clic en Consultar.

El sistema mostrará si tu seguro está activo, el tipo de seguro y el centro asistencial asignado.

Vía plataforma VIVA (Ventanilla Integrada Virtual del Asegurado)

Accede a la plataforma VIVA mediante registro o inicio de sesión con tu documento.

En tu panel, selecciona la opción “Consultar acreditación” o similar.

Obtendrás información sobre la vigencia de tu seguro y el centro médico asignado.

Importancia de verificar tu seguro activamente

Tu seguro está activo si recibes aportes del empleador de forma continua (mínimo 3 meses consecutivos o 4 en los últimos 6 meses). Si no aparece activo, podría tratarse de errores en datos personales, aportes pendientes o inconsistencias en el sistema.

En ese caso, es necesario ponerse en contacto con su empresa o acuda a la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas (OSPE) con DNI y boletas recientes; podrían regularizar tu situación en aproximadamente 24 horas.

También puedes llamar a los números oficiales: Lima (01) 411‑8000 opción 3 o provincias 0801‑10010, o escribir a consultas.viva@essalud.gob.pe o infoseguros@essalud.gob.pe.

¿Cómo agendar una cita médica en EsSalud por Internet en 2025?

Consulta el proceso para sacar citas en EsSalud / FOTO: El Peruano

A través de la plataforma EsSalud Mi Consulta

Ingresa al portal EsSalud Mi Consulta desde un navegador web.

Inicia sesión con tu DNI y contraseña, o regístrate si es tu primera vez.

Selecciona el tipo de atención (consulta externa, especialidad, etc.).

Escoge el establecimiento y la especialidad médica.

Elige fecha y hora disponible.

Confirma la cita y recibirás un correo electrónico con los detalles.

A través de la app EsSalud Mi Consulta (Android)

Descarga la aplicación desde Google Play.

A través de ella puedes consultar tus citas programadas, recetas, exámenes pendientes, centro asignado, cancelar o generar nuevas citas según disponibilidad.

Recomendaciones