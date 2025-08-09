- Hoy:
¿Confirman la fecha de pago del Bono 600 soles y quiénes cobrarán el subsidio? Esto se sabe
Este beneficio económico de 600 soles fue pactado entre los gremios y el Estado, por ello, muchos buscan conocer cuándo inicia su entrega.
Miles de ciudadanos esperan que el Estado peruano comience a entregar diversos beneficios económicos, pero uno de los más populares del 2025, es el Bono 600 soles, ya que hace poco tiempo se confirmó un pacto entre los gremios del sector público y Ministerio de Salud.
PUEDES VER: Consulta con DNI si estás afiliado a EsSalud y si te corresponde cobrar el Bono de 820 soles
La iniciativa firmada por ambas partes buscan que este importante sector del país cobre el Bono 600 soles de manera extraordinaria y accedan a un aumento salarial para el periodo 2025-2026.
Bono 600 soles: ¿Cuándo pagan el subsidio?
El Bono 600 soles aún no tiene fecha de pago, ni ha sido confirmado su entrega para este 2025. Es posible que este apoyo monetario sea depositado a la población desde el primer trimestre del 2026. Por ello, se pide a los beneficiarios estar al pendiente de las publicaciones que realiza el Minsa.El Bono 600 soles no tiene fecha de pago aún.
¿Quiénes pueden cobrar el Bono 600 soles?
De acuerdo al pacto firmado por ambas partes, el Bono 600 soles solo será entregado a los trabajadores del sector salud que comprenden el Decreto Legislativo N°1153. Si formas para este, entonces podrás cobrar el beneficio monetario.
En ese sentido, el ministro de Salud, César Vásquez Sánchez, dio a conocer que esta iniciativa busca brindarle un respaldo financiero al personal de salud. "Sin el apoyo de los trabajadores, los directores o ministros no somos nada y, lo que buscamos en el Minsa, es que autoridades y empleados seamos uno solo", comentó.
