¿Cómo solicitar y cobrar el Bono Lactancia en septiembre 2025? Esta es la GUÍA para el subsidio de EsSalud

El subsidio por lactancia que otorga EsSalud en Perú es un apoyo económico dirigido a las madres de niños recién nacidos, con el propósito de facilitar el cuidado del lactante durante sus primeros meses de vida. Consiste en un pago único de S/ 820 por cada hijo nacido vivo, y se extiende dicho monto por cada recién nacido en casos de parto múltiple. Este beneficio busca reconocer la importancia de la lactancia materna y aliviar la carga económica que implica el cuidado inicial de un menor.

El subsidio puede solicitarse y cobrarse mediante plataformas virtuales o de forma presencial en las oficinas de EsSalud, dependiendo de si el nacimiento ha sido registrado en el sistema digital. La prestación está disponible dentro de un plazo establecido desde la fecha del nacimiento, aunque existe variabilidad en la normativa sobre dicho plazo.

Más allá de los trámites, EsSalud establece criterios explícitos que deben cumplirse para acceder al bono: estar activa como asegurada o ser parte de la unidad familiar del asegurado titular, la antigüedad y regularidad de los aportes, además del vínculo laboral vigente al momento del nacimiento. A continuación, encontrarás más detalles.

¿Quiénes son las posibles beneficiarias?

La madre del recién nacido vivo, siempre que este sea hijo de un asegurado titular de EsSalud, puede ser tanto el padre como la madre, o, en caso de ser cónyuge, que esté debidamente registrada como asegurada.

Otros posibles receptores incluyen:

El padre o tutor legal, en casos donde la madre haya fallecido, sea menor de edad sin autorización oficial o declarada incapaz; según cada situación, se debe presentar documentación que acredite la representación legal.

Requisitos para ser beneficiaria del Bono Lactancia

Para acceder al subsidio por lactancia, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Asegurados regulares: tener al menos 3 meses consecutivos o 4 no consecutivos de aportes dentro de los 6 meses calendario anteriores al mes del parto.

Asegurados agrarios: contar con el mismo número de aportes, pero en un periodo de 12 meses anteriores al parto.

Vínculo laboral activo al momento del nacimiento del bebé.

El lactante debe estar inscrito como derechohabiente del asegurado; si fallece, se debe hacer una inscripción póstuma.

La madre del lactante también debe estar registrada en EsSalud en caso de no ser titular.

¿Cómo se solicita?

Si el nacimiento fue registrado mediante el sistema digital (Sin Papeles o Lactancia Cero Trámite), no se necesita acudir presencialmente: el sistema de EsSalud detecta automáticamente el derechohabiente.

Para verificar si ya se tiene derecho al bono, se puede usar la plataforma Lactancia Smart:

Ingresar al sitio: https://ww7.essalud.gob.pe/SmartLactanciaWeb/

Registrar el DNI y el código captcha

Pulsar "Consultar" para verificar el estado del bono.

En casos donde no está disponible el sistema digital (hospitales que no estén integrados con el Registro de Nacido Vivo en Línea), el trámite debe realizarse de forma presencial en una Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas (OSPE), llevando los documentos necesarios.

¿Cómo se cobra?

Si se realiza el trámite presencial, se debe presentar el Formulario N° 1040 debidamente completado y firmado, junto con el DNI original.

En casos especiales (cuando realiza un tercero), se debe presentar adicionalmente copia del DNI del tercero, el original para verificación y una carta poder simple.

Luego de obtener el Formulario sellado y la copia del DNI, debes acercarte a bancos autorizados para efectuar el cobro del bono.

El pago queda disponible por 20 días hábiles; de no ser cobrado en ese plazo, se puede solicitar su reactivación en una OSPE o mediante la plataforma VIVA.

Plazo para solicitar el subsidio

Existen dos plazos mencionados en normativa oficial: