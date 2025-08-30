Consulta con DNI si estás registrado en SIS y aplicas para la prestación de 1,000 soles activa

En momentos difíciles, como la pérdida de un ser querido, contar con información clara y precisa sobre los apoyos disponibles puede marcar una gran diferencia. En el Perú, el Seguro Integral de Salud (SIS) ofrece protección a personas en situación vulnerable mediante diversos programas. Uno de los beneficios más relevantes es la Prestación Económica de Sepelio (PES), que otorga un subsidio de S/ 1,000 para cubrir los gastos funerarios cuando un asegurado fallece.

Antes de pensar en solicitar este respaldo, es fundamental verificar si estás afiliado al SIS, ya que solo quienes lo están pueden acceder a este beneficio. La afiliación puede consultarse fácilmente con tu DNI, sin necesidad de trámites presenciales. A continuación, se detalla cómo hacer esta consulta, los criterios para acceder al subsidio, los documentos requeridos, el procedimiento y los canales de consulta adicionales.

¿Cómo saber si estás afiliado al SIS con tu DNI?

El SIS permite consultar tu afiliación de manera online, rápida y gratuita:

Ingresa al portal oficial del SIS en gob.pe/sis y selecciona la opción "Consulta del Asegurado", ya sea por tipo de documento (DNI o CE) o datos personales. Completa además el código de seguridad para verificar tu estado de afiliación. También puedes llamar a la línea gratuita 113, opción 4, o comunicarte vía WhatsApp (941 986 682) o correo sis@sis.gob.pe

Este trámite es fundamental para saber si tienes cobertura bajo cualquiera de los planes del SIS: Gratuito, Para Todos, Independiente, Emprendedor o Microempresas.

¿Eres beneficiario de los S/ 1,000 de la Prestación Económica de Sepelio (PES)?

¿Qué es y quiénes aplican?

La Prestación Económica de Sepelio (PES) es un apoyo de S/ 1,000 que entrega el SIS a los familiares del asegurado fallecido cuando este contaba con afiliación activa y cobertura financiera al momento del deceso.

Requisitos para poder acceder

Para solicitar este subsidio, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad y estar identificado con DNI o Carné de Extranjería.

Presentar el acta de defunción del asegurado fallecido, emitida por RENIEC.

Contar con comprobantes de pago de servicios funerarios que contengan:

Nombres y apellidos del solicitante.

Nombres y apellidos del fallecido (asegurado SIS).

Concepto del gasto ("servicios funerarios" o similar).

En zonas rurales, se acepta recibo que incluya el DNI del proveedor.

¿Cómo se realiza el trámite?

El proceso es gratuito y se hace en modalidad presencial:

Acude al establecimiento de salud público más cercano al lugar del deceso, donde falleció o donde el asegurado estaba adscrito.

Entrega los documentos al registrador, quien ingresará tu solicitud en el aplicativo digital "Estamos para Ti”.

Proporciona un número de celular y correo electrónico para recibir notificaciones.

Firma la solicitud mediante los mecanismos provistos por la RENIEC.

Una vez aceptada la solicitud, recibirás una notificación (SMS o correo) indicando que el dinero está disponible.

El beneficio de S/ 1,000 puede cobrarse en cualquier agencia del Banco de la Nación a nivel nacional, presentando tu DNI o CE.

La PES según la edad del fallecido