MIDAGRI ofrece importante beneficio para trabajadores | Cómo acceder, monto y fecha de pago

En 2025, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) lanzó una ayuda urgente dirigida a pequeños productores agrarios afectados por lluvias intensas e inundaciones: el Bono Agrario de S/ 1 000, cuya naturaleza no es monetaria, sino en especie.

Esta iniciativa busca reactivar la producción agrícola familiar y proteger la seguridad alimentaria en zonas vulnerables del país. A continuación, te detallo quiénes son los beneficiarios, qué contiene este bono, hasta cuándo estará vigente y cómo puedes saber si eres parte del programa.

Trabajadores del sector agrario reciben subsidio de 1,000 soles/ FOTO: Midagri

¿Qué es el Bono Agrario de MIDAGRI y por qué no es efectivo?

Este bono consiste en kits de insumos agrícolas, no dinero en efectivo, valorizados en S/ 1 000. Estos kits incluyen semillas, fertilizantes (como guano de isla o urea), herramientas agrícolas y otros materiales útiles para la campaña agraria 2025-2026. La modalidad en especie busca asegurar que el apoyo se traduzca directamente en producción, evitando su uso para fines ajenos al agro

¿Quiénes pueden recibirlo?

Los criterios para calificar como beneficiario son los siguientes:

Ser productor agrario familiar de subsistencia o intermedia, según el Plan Nacional de Agricultura Familiar.

Estar registrado en el "Padrón de Productores Agrarios Afectados", administrado por el programa Agro Rural (MIDAGRI).

No figurar como trabajador activo del sector público en el sistema AIRHSP.

¿Qué regiones serán beneficiadas?

Las regiones priorizadas incluyen: Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Lambayeque, Piura, Puno, La Libertad, Tumbes y Ucayali.

Vigencia del bono: ¿hasta cuándo está disponible?

El programa fue oficializado mediante el Decreto de Urgencia N° 003‑2025, publicado el 11 de abril, y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. La entrega progresiva de los kits empezó en junio de 2025 y continuará hasta diciembre. Los productores tienen plazo hasta el 15 de diciembre de 2025 para presentar reclamos o solicitar la entrega si no les ha llegado el apoyo.

¿Cómo saber si eres beneficiario y dónde acceder al bono?

Verifica si estás inscrito en el Padrón de Productores Agrarios Afectados en las oficinas regionales de Agro Rural o consultando en canales oficiales del MIDAGRI. Una vez confirmado, podrás recibir el kit en puntos de distribución organizados por el MIDAGRI, en coordinación con gobiernos regionales y locales.

Si no apareces en el padrón pero cumples los requisitos, puedes acudir a tu oficina regional de Agro Rural para solicitar inclusión o verificar tu situación.