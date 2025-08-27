Nuevo bono de S/ 2,070 en Perú: verifica aquí si podrás cobrar el subsidio de septiembre 2025

El fallecimiento de un ser querido es una situación bastante complicada, que además puede traer consigo importantes gastos económicos relacionados con el sepelio. En ese contexto, EsSalud, el Seguro Social de Salud del Perú, ofrece un respaldo económico llamado Prestación de Sepelio, diseñado para apoyar a la familia del asegurado a afrontar los costos inmediatos de los servicios funerarios.

Esta prestación no es un reembolso total de los gastos, sino una ayuda económica fija de S/ 2 070, que se entrega a la persona que asume los gastos del sepelio del asegurado fallecido. Es un derecho vigente y establecido dentro del sistema de seguridad social, y está sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos y trámites administrativos.

Además de esta ayuda, EsSalud ofrece múltiples beneficios para los asegurados y sus familias, como atención médica integral, subsidios por maternidad, lactancia, incapacidad temporal, y más. Conoce AQUÍ cómo acceder a estas prestaciones en momentos críticos, como el de una pérdida familiar.

¿Qué es la prestación de sepelio de EsSalud?

La prestación de sepelio es una ayuda económica que EsSalud entrega por única vez a la persona que haya cubierto los gastos funerarios de un asegurado fallecido.

Monto fijo: S/ 2 070

Modalidad de entrega: Pago directo al solicitante (en cuenta bancaria)

Finalidad: Ayudar a cubrir costos relacionados con el sepelio: ataúd, velatorio, cremación, traslado, entre otros.

¿Quiénes pueden acceder a esta prestación?

Pueden acceder a la prestación de sepelio los familiares u otras personas que hayan cubierto los gastos del sepelio de un asegurado fallecido que cumpla los siguientes criterios:

Tipos de asegurados cubiertos:

Asegurado regular titular

Asegurado agrario

Pensionista

Asegurado del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

Derechohabientes acreditados (esposa(o), hijos, padres) si fallecen estando asegurados

Requisitos para solicitar la prestación de sepelio

Documentos obligatorios:

Solicitud de Prestación de Sepelio (formulario gratuito proporcionado por EsSalud)

Copia del DNI del fallecido y del solicitante

Partida de defunción (original o copia certificada)

Comprobante de pago por gastos de sepelio (boletas o facturas a nombre del solicitante)

Certificado de acreditación del asegurado fallecido, emitido por EsSalud

Número de cuenta bancaria en el Banco de la Nación o banco afiliado para el depósito

¿Cómo cobrar la prestación de sepelio?

Pasos para el trámite:

Reunir los documentos requeridos

Acudir a una oficina de EsSalud (Prestaciones Económicas) o realizar el trámite a través de la plataforma virtual si está habilitada

Presentar la solicitud y documentos

Esperar la evaluación del expediente

Recibir el pago en la cuenta bancaria registrada

¿Qué gastos cubre esta ayuda?

Aunque EsSalud no exige que los S/ 2 070 se usen en gastos específicos, el espíritu de la ley está orientado a cubrir:

Ataúd o urna

Servicios de velación

Cremación o entierro

Traslado del cuerpo

Derechos municipales por inhumación

Beneficios adicionales que ofrece EsSalud