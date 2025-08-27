- Hoy:
- Partidos de hoy
- Copenhague vs Basel
- Bolívar vs The Strongest
- Inter Miami vs Orlando City
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Nuevo bono de S/ 2,070 en Perú: verifica aquí si podrás cobrar el subsidio de septiembre 2025
Miles de ciudadanos tienen la opción de acceder esta prestación en el Perú, pero es importante conocer los requisitos que se deben cumplir.
El fallecimiento de un ser querido es una situación bastante complicada, que además puede traer consigo importantes gastos económicos relacionados con el sepelio. En ese contexto, EsSalud, el Seguro Social de Salud del Perú, ofrece un respaldo económico llamado Prestación de Sepelio, diseñado para apoyar a la familia del asegurado a afrontar los costos inmediatos de los servicios funerarios.
Esta prestación no es un reembolso total de los gastos, sino una ayuda económica fija de S/ 2 070, que se entrega a la persona que asume los gastos del sepelio del asegurado fallecido. Es un derecho vigente y establecido dentro del sistema de seguridad social, y está sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos y trámites administrativos.
Además de esta ayuda, EsSalud ofrece múltiples beneficios para los asegurados y sus familias, como atención médica integral, subsidios por maternidad, lactancia, incapacidad temporal, y más. Conoce AQUÍ cómo acceder a estas prestaciones en momentos críticos, como el de una pérdida familiar.
¿Qué es la prestación de sepelio de EsSalud?
La prestación de sepelio es una ayuda económica que EsSalud entrega por única vez a la persona que haya cubierto los gastos funerarios de un asegurado fallecido.
- Monto fijo: S/ 2 070
- Modalidad de entrega: Pago directo al solicitante (en cuenta bancaria)
- Finalidad: Ayudar a cubrir costos relacionados con el sepelio: ataúd, velatorio, cremación, traslado, entre otros.
¿Quiénes pueden acceder a esta prestación?
Pueden acceder a la prestación de sepelio los familiares u otras personas que hayan cubierto los gastos del sepelio de un asegurado fallecido que cumpla los siguientes criterios:
Tipos de asegurados cubiertos:
- Asegurado regular titular
- Asegurado agrario
- Pensionista
- Asegurado del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
- Derechohabientes acreditados (esposa(o), hijos, padres) si fallecen estando asegurados
Requisitos para solicitar la prestación de sepelio
Documentos obligatorios:
- Solicitud de Prestación de Sepelio (formulario gratuito proporcionado por EsSalud)
- Copia del DNI del fallecido y del solicitante
- Partida de defunción (original o copia certificada)
- Comprobante de pago por gastos de sepelio (boletas o facturas a nombre del solicitante)
- Certificado de acreditación del asegurado fallecido, emitido por EsSalud
- Número de cuenta bancaria en el Banco de la Nación o banco afiliado para el depósito
¿Cómo cobrar la prestación de sepelio?
Pasos para el trámite:
- Reunir los documentos requeridos
- Acudir a una oficina de EsSalud (Prestaciones Económicas) o realizar el trámite a través de la plataforma virtual si está habilitada
- Presentar la solicitud y documentos
- Esperar la evaluación del expediente
- Recibir el pago en la cuenta bancaria registrada
¿Qué gastos cubre esta ayuda?
Aunque EsSalud no exige que los S/ 2 070 se usen en gastos específicos, el espíritu de la ley está orientado a cubrir:
- Ataúd o urna
- Servicios de velación
- Cremación o entierro
- Traslado del cuerpo
- Derechos municipales por inhumación
Beneficios adicionales que ofrece EsSalud
- Atención médica integral: Incluye consultas, hospitalización, cirugías, atención especializada, medicamentos, rehabilitación y más.
- Subsidio por maternidad: Pago económico para aseguradas gestantes durante su periodo de descanso prenatal y postnatal.
- Subsidio por lactancia: Un pago único (actualmente de S/ 820) para madres aseguradas con hijos recién nacidos vivos.
- Subsidio por incapacidad temporal: Pago por los días no laborados debido a una enfermedad o accidente, con una duración máxima de 11 meses y 10 días.
- Seguro complementario de trabajo de riesgo: Cobertura adicional para trabajadores que realizan labores de alto riesgo, incluyendo atenciones médicas, prótesis y pensiones.
- Rehabilitación y atención geriátrica: EsSalud cuenta con programas especiales para adultos mayores, asegurados con discapacidades y enfermos crónicos.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90