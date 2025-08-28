¿Cómo saber si eres beneficiario de los subsidios que otorga EsSalud? Consulta la GUÍA completa

El Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) brinda un gran apoyo económico en forma de subsidios a sus asegurados para situaciones específicas que generan necesidades particulares, como la llegada de un nuevo miembro a la familia, problemas de salud, o el fallecimiento de un ser querido.

Estos cuatro respaldos, lactancia, maternidad, incapacidad temporal y sepelio, están destinados a mitigar el impacto financiero que suponen estas contingencias. Sin embargo, más allá de conocer los montos y requisitos, muchas personas se preguntan: ¿cómo saber si soy beneficiario de estos subsidios? Aquí te contamos detalles de los beneficios y cómo verificar si eres apto para acceder a ellos.

Subsidio por Lactancia

Es un monto de S/ 820 por cada bebé nacido vivo, otorgado a la madre (o asegurado titular) para ayudar con los gastos iniciales del recién nacido. En caso de parto múltiple, se otorga por cada hijo vivo.

Requisitos esenciales:

Estar asegurada(o) y trabajando al momento del nacimiento.

Haber realizado aportes durante al menos 3 meses consecutivos o 4 no consecutivos dentro de los 6 meses anteriores al parto.

Tener al recién nacido registrado como derechohabiente (INSCRITO EN RENIEC).

Presentar el Formulario 1040 dentro de los 6 meses posteriores al parto (con 30 días adicionales si es parto múltiple o bebé con discapacidad)

Subsidio por Maternidad

Es un subsidio otorgado por un periodo estándar de 98 días, prorrogables hasta 128 días en casos de partos múltiples o bebés con discapacidad.

Requisitos principales:

Tener vínculo laboral vigente al inicio y durante el periodo de licencia.

Haber contribuido durante 3 meses consecutivos o 4 no consecutivos dentro de los 6 meses previos al inicio del subsidio.

Presentar el Formulario 1040 y el Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) como respaldo.

Contar con un plazo de hasta 6 meses después del final del descanso para iniciar el trámite, con extensión de 30 días en casos especiales.

Subsidio por Incapacidad Temporal

Aplica cuando el asegurado no puede trabajar por enfermedad o accidente. El subsidio se activa desde el día 21, ya que los primeros 20 días corre por cuenta del empleador. Puede extenderse hasta un máximo de 11 meses y 10 días, siempre que no se realice trabajo remunerado durante ese tiempo.

Requisitos clave:

Estar en actividad laboral al inicio y durante la incapacidad.

Haber aportado al sistema 3 meses continuos o 4 no seguidos dentro de los 6 meses previos al inicio de la incapacidad.

Presentar el Formulario 1040, certificados médicos particulares o CITT según corresponda.

El plazo para presentar la solicitud es hasta 6 meses después de la culminación de la incapacidad.

Prestación por Sepelio

Es un apoyo económico de hasta S/ 2,070, destinado a cubrir gastos funerarios del asegurado titular (activo o pensionista fallecido). El solicitante debe ser familiar directo (cónyuge, hijos mayores de edad, padres, hermanos) o un tercero que demuestre haber asumido los gastos.

Requisitos necesarios:

El asegurado fallecido debe haber aportado al sistema durante 3 meses continuos o 4 no continuos en los 6 meses previos a su muerte.

Presentar el Formulario 1040, partida o certificado de defunción, comprobantes originales de los gastos funerarios, DNI del solicitante y del asegurado fallecido, y declaración jurada si lo realiza un tercero.

¿Cómo saber si eres beneficiario para cobrar?

Visita "Dónde Me Atiendo"

Ingresa tu tipo de documento, número de DNI, CUI y fecha de nacimiento. Así puedes verificar si estás registrado como asegurado en EsSalud y si tienes derecho a alguno de los subsidios

Acceso mediante la plataforma VIVA

Regístrate en la Ventanilla Integrada Virtual del Asegurado (VIVA) con usuario y clave. Desde ahí puedes consultar tu estado, trámites pendientes o posibles beneficios económicos

Atención presencial en OSPE

Puedes acudir a una Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas (OSPE) para recibir orientación, consultar tu elegibilidad y realizar los trámites necesarios.

Línea telefónica de atención

EsSalud dispone de canales de atención telefónica (como una línea gratuita) para guiarte paso a paso en la verificación de tus beneficios y en la presentación de los trámites correspondientes.