¿Cómo sacar citas en EsSalud con la aplicación desde tu celular? Esta es la GUÍA completa
Los afiliados a EsSalud pueden acceder a la plataforma online del organismo para poder programar sus citas con anticipación. ¿Cómo hacerlo?
En un esfuerzo por modernizar y agilizar el acceso a los servicios médicos, EsSalud ha lanzado la aplicación "EsSalud Mi Consulta", una plataforma digital diseñada para empoderar a los asegurados. Esta aplicación permite programar citas médicas, revisar recetas, exámenes auxiliares, descansos médicos y referencias, todo desde un celular o computadora.EsSalud ofrece plataforma para consultar y gestionar citas médicas / FOTO: Difusión
Su objetivo es reducir las largas colas, ahorrar tiempo y facilitar el acceso, especialmente para personas que no pueden desplazarse fácilmente a los centros de salud, como adultos mayores o quienes viven en zonas alejadas. Actualmente, la herramienta está en crecimiento y ya opera con éxito en diversas regiones del país, ofreciendo atención en especialidades del primer nivel y avanzando en su expansión hacia otros niveles de atención.
¿Qué ofrece la aplicación "EsSalud Mi Consulta"?
- Agendamiento de citas médicas en centros de salud asignados, sin necesidad de acudir presencialmente.
- Visualización de historial médico, recetas, resultados de exámenes, referencias, descansos médicos y citas en espera.
- Confirmación y recordatorios de citas, con posibilidad de reprogramarlas directamente desde la app.
- Interfaz accesible con menú intuitivo que permite ver datos personales, centro de atención asignado y todas las funciones disponibles.
¿Dónde está disponible la aplicación?
La app inició su marcha blanca en 42 establecimientos de EsSalud ubicados en Lima, Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Pasco y el Callao, enfocándose en especialidades del primer nivel: medicina general, nutrición, obstetricia, odontología, psicología, entre otras.
Posteriormente, se amplió a 50 IPRESS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) en regiones, permitiendo más opciones de cita virtual. El compromiso institucional es lograr cobertura completa en todos los centros de primer nivel hacia fin de año, y posteriormente extender la funcionalidad a hospitales de mayor complejidad.
¿Cómo solicitar una cita vía "EsSalud Mi Consulta"?
- Descarga la aplicación desde Google Play (solo Android) o accede desde tu computadora si está disponible vía web.
- Regístrate o inicia sesión ingresando tus datos personales: DNI, fecha de nacimiento, correo electrónico, celular y crea una contraseña segura.
- Accede al menú principal, donde verás pestañas como "Citas", "Recetas", "Atenciones", etc. Dirígete a la sección "Citas" o "Reservar cita".
- Selecciona la especialidad médica (por ejemplo: medicina general, odontología, psicología…).
- Elige el profesional, la fecha y la hora disponibles. Usa "ver más" si no hay opciones inmediatas.
- Acepta el consentimiento informado para confirmar tu elección.
- Finalmente, toca "Confirmar" o "Solicitar" para generar la cita.
- Obtén la constancia: La aplicación mostrará los detalles de tu cita (fecha, hora, profesional y centro de salud). Puedes guardarlos o recibirlos por correo o SMS.
- Gestiona tu cita: En la aplicación puedes consultar citas programadas, cancelarlas o reprogramarlas según disponibilidad.
Beneficios clave para los afiliados
- Evita filas y traslados innecesarios, ahorrando tiempo y esfuerzo.
- Acceso a servicios médicos desde casa, ideal para personas con movilidad limitada o que viven lejos.
- Mayor organización y control de la salud, con acceso instantáneo a datos médicos relevantes.
- Flexibilidad para elegir horarios y profesionales, lo que facilita adaptarse a las necesidades personales.
