¿Cómo saber si tengo seguro activo en EsSalud y ser atendido? Revisa la GUÍA completa AQUÍ

¿Te quedaste sin saber si tu seguro de EsSalud está activo justo cuando más lo necesitas? En medio de una emergencia, este momento puede marcar la diferencia entre recibir atención médica o enfrentar retrasos innecesarios. Saber si estás acreditado y conocer tu centro de atención asignado te garantiza acceso a una red de hospitales, clínicas y prestaciones integrales que respaldan tu salud y la de tus familiares.

Gracias a herramientas digitales como la Ventanilla Integrada Virtual del Asegurado (VIVA) y el portal "Dónde me atiendo", EsSalud permite comprobar tu estatus de afiliación desde cualquier dispositivo, de forma rápida, segura y sin filas.

Ante ello, te dejamos en las siguientes líneas una guía completa que te orientará paso a paso para verificar tu seguro activo, entender qué hacer si hay irregularidades y aprovechar todos los canales disponibles para garantizar tu derecho a la salud.

¿Por qué es importante saber si tu seguro está activo?

Estar acreditado es un requisito indispensable para acceder a atención médica integral, que incluye consultas, emergencias, hospitalizaciones, rehabilitación y más.

Si tu seguro no está vigente, los motivos pueden incluir errores en los datos personales, falta de aportes o registros no actualizados por parte del empleador. Revisar tu estatus con regularidad te permite detectar y corregir problemas antes de que surjan necesidades urgentes

Essalud.

¿Cómo saber si tu seguro está activo en EsSalud?

Opción A: Consulta online por web oficial (sitio "Dónde me atiendo")

Ingresa al portal de EsSalud o al sitio del Estado (gob.pe).

Dirígete a la sección "¿Dónde me atiendo?"

Introduce tu tipo y número de documento, por ejemplo tu DNI (y dígito verificador, si aplica)

Pulsa "Consultar" para visualizar si tu seguro está activo y conocer el centro de atención asignado según tu domicilio.

Opción B: Vía VIVA - Ventanilla Integrada Virtual del Asegurado

Accede a la plataforma VIVA de EsSalud.

Regístrate o inicia sesión con usuario y contraseña; si aún no tienes cuenta, puedes crear una.

Dentro del portal, selecciona la opción para verificar si tu seguro está activo o conocer tu centro de atención.

¿Qué hacer si tu seguro no está activo?

Acreditación presencial en Oficina OSPE

Acude a la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas (OSPE) más cercana a tu domicilio.

Lleva tu DNI y, dependiendo de tu situación laboral:

Empleado dependiente: última o penúltima boleta de pago.

Independiente: recibo del último pago del seguro.

Pensionista: resolución de pensión.

Otros casos: documentos específicos según tu tipo de seguro

El personal verificará tu situación, comparará la información con el sistema y, si procede, gestionará la acreditación complementaria. La acreditación suele activarse en un plazo de 24 horas tras completar el trámite.