- Hoy:
- Partidos de hoy
- Palmeiras vs Universitario
- River Plate vs Libertad
- Alianza Lima
- Tabla Acumulada
- Obras
Bono 820 soles | Consulta con DNI si estas afiliado a EsSalud y cómo cobrar el subsidio económico
Miles de personas se han beneficiado con los 820 soles, pero muchos desconocen que pueden recibirlo Consulta AQUÍ si lo cobrarás este 2025.
El Bono 820 soles es uno de los apoyos económicos más populares del 2025. Sin embargo, gran parte de la población desconoce que puede cobrar esta subvención que está a cargo del Seguro Social de Salud (EsSalud). Si estás afiliado, entonces podrás cobrarlo y a continuación te diremos cómo hacerlo.
PUEDES VER: Este es el bono peruano de 200 soles que se entrega en 2025, pero pocos lo conocen: ¿cómo cobrarlo?
Bono 820 soles: ¿Qué afiliados pueden cobrar el subsidio?
El Bono 820 soles solo está dirigido a los afiliados de EsSalud que se han convertido en padres hace poco tiempo. La iniciativa busca que este importante sector de la población pueda cubrir los gastos monetarios que genera un recién nacido.
Se debe tener en cuenta que los padres de familia tienen un plazo de 98 días más 6 meses contados desde la fecha del nacimiento del menor. En caso de parto múltiple, se adicionan 30 días más al afiliado del Seguro Social de Salud.El Bono EsSalud de 820 soles está activo.
Consulta si estás afiliado a EsSalud
Si quieres acceder al Bono 820 soles tienes que estar afiliado al Seguro Social de Salud; sin embargo, gran parte de la población desconoce si está inscrito, por ello, te diremos los pasos que debes seguir para acceder a esta información.
- Ingresa a este LINK de consulta
- Digita tu número de DNI y contraseña
- Escribe el código de seguridad
- Finalmente, le das clic en 'Iniciar sesión'
Si aún no tienes una cuenta, entonces tienes que registrarse ingresando a este LINK y completar los datos solicitados, luego tendrás que seleccionar la opción 'Registrar', finalmente ingresarás a tu cuenta y verificarás si tu seguro está activo.
Bono 820 soles: ¿Cómo cobrar el subsidio?
El Bono de 820 soles es cobrado por el Banco BBVA Continental. Para realizar el desembolso de manera correcta, el ciudadano debe presentar el 8011 junto con su DNI. Si necesitas más información, puedes llamar al teléfono 4100000, anexos 10203 o 10320.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90