Bono 820 soles | Consulta con DNI si estas afiliado a EsSalud y cómo cobrar el subsidio económico

El Bono 820 soles es uno de los apoyos económicos más populares del 2025. Sin embargo, gran parte de la población desconoce que puede cobrar esta subvención que está a cargo del Seguro Social de Salud (EsSalud). Si estás afiliado, entonces podrás cobrarlo y a continuación te diremos cómo hacerlo.

Bono 820 soles: ¿Qué afiliados pueden cobrar el subsidio?

El Bono 820 soles solo está dirigido a los afiliados de EsSalud que se han convertido en padres hace poco tiempo. La iniciativa busca que este importante sector de la población pueda cubrir los gastos monetarios que genera un recién nacido.

Se debe tener en cuenta que los padres de familia tienen un plazo de 98 días más 6 meses contados desde la fecha del nacimiento del menor. En caso de parto múltiple, se adicionan 30 días más al afiliado del Seguro Social de Salud.

Consulta si estás afiliado a EsSalud

Si quieres acceder al Bono 820 soles tienes que estar afiliado al Seguro Social de Salud; sin embargo, gran parte de la población desconoce si está inscrito, por ello, te diremos los pasos que debes seguir para acceder a esta información.

Ingresa a este LINK de consulta

Digita tu número de DNI y contraseña

Escribe el código de seguridad

Finalmente, le das clic en 'Iniciar sesión'

Si aún no tienes una cuenta, entonces tienes que registrarse ingresando a este LINK y completar los datos solicitados, luego tendrás que seleccionar la opción 'Registrar', finalmente ingresarás a tu cuenta y verificarás si tu seguro está activo.

Bono 820 soles: ¿Cómo cobrar el subsidio?

El Bono de 820 soles es cobrado por el Banco BBVA Continental. Para realizar el desembolso de manera correcta, el ciudadano debe presentar el 8011 junto con su DNI. Si necesitas más información, puedes llamar al teléfono 4100000, anexos 10203 o 10320.