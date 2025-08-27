No es el Bono Techo Propio: el subsidio poco conocido que ya ayuda a miles de familias a construir su casa propia

El Bono Techo Propio es una iniciativa del Gobierno que permite a las familias peruanas acceder a una vivienda propia en óptimas condiciones. Sin embargo, no es el único apoyo disponible. También existe un subsidio llamado Bono Canon, que permite financiar proyectos de viviendas dignas. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cómo se postula para ser beneficiario? Estas y otras respuestas las encontrarás a continuación.

¿Qué es el Bono Canon y cómo se entrega Perú?

Promovido por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, este bono brinda a los gobiernos regionales y locales la posibilidad de utilizar los recursos provenientes del canon para reducir el déficit habitacional y garantizar viviendas dignas a las familias de bajos recursos en el país.

Sobre su aplicación, el subsidio se canaliza a través del Bono Familiar Habitacional (BFH) del programa Techo Propio, bajo sus modalidades de Construcción en Sitio Propio o Adquisición de Vivienda Nueva.

¿Cómo saber si califico para el Bono Canon?

En cuanto a las condiciones para figurar en el padrón de beneficiarios, el Ministerio de Vivienda precisó que esta ayuda está dirigida a personas pertenecientes a un núcleo familiar que no haya recibido ningún apoyo habitacional del Estado. Además, los interesados están obligados a cumplir con los siguientes requisitos adicionales:

Los ingresos mensuales del grupo familiar no pueden superar los S/2,706.

El grupo familiar tiene que ser propietario del terreno donde se realizará la construcción.

El terreno debe estar inscrito en los Registros Públicos, libre de cargas o gravámenes, y la familia no puede poseer otra propiedad o terreno en todo el territorio nacional.

¿Cuántas veces puede una familia recibir el Bono Canón como beneficiaria?

Según el Poder Ejecutivo, este beneficio se otorga una sola vez y no es reembolsable. Recientemente, el Ministerio de Vivienda firmó un convenio con la Municipalidad Distrital de San Marcos, en la provincia de Huari, región Áncash, para la transferencia de S/10.4 millones provenientes del canon.

Estos recursos están destinados a la construcción de viviendas del programa Techo Propio, bajo la modalidad de Construcción en Sitio Propio. Así, otros gobiernos regionales y locales también pueden aprovechar esta herramienta para impulsar el desarrollo sostenible de sus comunidades.