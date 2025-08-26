Bono Agrario para trabajadores en Perú: quiénes acceden y cuál es el monto actual del beneficio

En un esfuerzo por apoyar y respaldar a los pequeños agricultores y productores agrarios del Perú, el Gobierno ha implementado el popular Bono Agrario, un incentivo económico clave que busca aliviar las dificultades financieras que enfrenta este sector para la economía nacional.

Este bono es una medida destinada a fortalecer el trabajo de miles de agricultores que, a pesar de su importancia, a menudo enfrentan condiciones vulnerables, como bajos ingresos y limitaciones para acceder a créditos o insumos. En agosto de 2025, se ha anunciado la entrega del pago valorizado en S/1,000 para apoyar a estos trabajadores, lo que representa un impulso significativo para su economía familiar.

¿Quiénes serán beneficiados con el Bono Agrario?

El bono está dirigido principalmente a los pequeños productores agrarios que cumplen con los siguientes criterios:

Ser agricultores o productores agropecuarios que se encuentren registrados en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (RENAF).

Tener ingresos familiares bajos o ser considerados en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

No ser beneficiarios de otros subsidios estatales directos relacionados a la agricultura.

Que trabajen de manera directa en actividades agrícolas, pecuarias o agropecuarias a pequeña escala.

Monto del Bono Agrario

El bono consiste en un pago único de S/1,000 por beneficiario. Este será entregado en forma de insumos agrícolas y se envía a los agricultores familiares de subsistencia e intermedios que han sufrido pérdidas significativas en sus cultivos debido a las lluvias.

Regiones beneficiarias del Bono Agrario

En el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) se resaltó que se dieron precipitaciones pluviales, las cuales provocaron desbordes de ríos, derrumbes, deslizamientos y huaycos, afectando gravemente a la población y su infraestructura. Entre los departamentos más perjudicados están Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

En este contexto, la norma autorizó la entrega de la subvención en distritos de Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Lambayeque, Piura, Puno, La Libertad, Tumbes y Ucayali.

¿Qué requisitos cumplir para cobrar el Bono Agrario?