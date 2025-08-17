0
EN DIRECTO
Universitario vs. Sport Huancayo EN VIVO por el Torneo Clausura
LO ÚLTIMO
Tabla Acumulada Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura

El subsidio de 1,000 soles con vigencia para todo el 2025 que se puede cobrar gracias al MIDAGRI

El MIDAGRI ofrece a la comunidad del sector un importante apoyo financiero en miras de aliviar las consecuencias por los efectos climáticos.

Daniela Alvarado
Bono Agrario, agosto 2025: revisa si accedes al subsidio
Bono Agrario, agosto 2025: revisa si accedes al subsidio | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
COMPARTIR

Frente a la adversidad climática que afectó al sector agrícola del Perú durante el primer semestre de 2025, el Estado implementó una medida de apoyo concreta: el Bono Agrario. Esta iniciativa, liderada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), busca aliviar el impacto de las lluvias intensas y desastres naturales sobre los pequeños productores agrícolas.

El Bono 600 soles aún no ha sido confirmado por el Estado peruano .

PUEDES VER: ¿Confirman la fecha de pago del Bono 600 soles y quiénes cobrarán el subsidio? Esto se sabe

A través del Decreto de Urgencia Nº 003‑2025, se dispuso un paquete de insumos agrícolas por un valor de S/ 1,000 dirigido especialmente a agricultores de la agricultura familiar de subsistencia o intermedia, con el objetivo de reactivar su capacidad productiva y reforzar la seguridad alimentaria en sus regiones. A continuación, revisa cómo acceder a la entrega.

¿Qué es el Bono Agrario de S/ 1,000?

Este beneficio no se entrega en dinero. Se trata de un kit de insumos agrícolas cuyo valor asciende a S/ 1,000 por productor, compuesto principalmente de semillas certificadas, fertilizantes como urea o guano de isla, herramientas agrícolas y otros insumos relevantes para la campaña 2025‑2026. Esta forma de entrega garantiza que el apoyo llegue directamente al campo y se use para reactivar la producción.

¿A quién está dirigido y dónde se aplica?

El bono beneficia exclusivamente a los pequeños productores agrarios familiares dedicados a la agricultura de subsistencia o intermedia. Los beneficiarios deben estar:

  • Registrados en el Padrón de Productores Agrarios Afectados del programa AGRO RURAL de MIDAGRI.
  • No figurar como trabajadores activos en el sistema de planillas del sector público (AIRHSP), para priorizar recursos a quienes dependen exclusivamente del campo.

Este apoyo se focaliza en 12 regiones del país afectadas por fenómenos climáticos extremos: Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Lambayeque, Piura, Puno, La Libertad, Tumbes y Ucayali. En total, se estima que 25,801 productores agrarios serán beneficiados con este subsidio tangible.

¿Cuál es la vigencia y financiamiento del programa?

Este beneficio fue oficializado mediante el Decreto de Urgencia Nº 003‑2025 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, plazo durante el cual los productores podrán recibir los insumos.

Además, el financiamiento asciende a S/ 25,8 millones, transferidos desde la Autoridad Nacional del Agua (ANA) hacia MIDAGRI, destinados al programa AGRO RURAL para su ejecución.

¿Cómo se efectúa la entrega y qué hacer si no apareces en el padrón?

  • La entrega de los kits será coordinada por las oficinas regionales del MIDAGRI y AGRO RURAL, con apoyo logístico de las autoridades locales.
  • Los productores serán notificados vía celular, correo electrónico o mediante consultas en los canales oficiales del Ministerio sobre su inclusión en el padrón.
  • En caso de que un productor considere reunir los requisitos pero no figure en el padrón, se recomienda acudir a la agencia zonal de AGRO RURAL o a la sede regional para confirmar y actualizar su registro.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Cómo saber si califico para el Bono Renta Joven en Perú

  2. Consulta con DNI si estás afiliado a EsSalud y si te corresponde cobrar el Bono de 820 soles

  3. Bono de EsSalud por más de 2,000 soles: cómo cobrarlo y qué requisitos debo cumplir

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bonos y Subsidios

Estados Unidos

Fútbol Peruano