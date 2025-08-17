El subsidio de 1,000 soles con vigencia para todo el 2025 que se puede cobrar gracias al MIDAGRI

Frente a la adversidad climática que afectó al sector agrícola del Perú durante el primer semestre de 2025, el Estado implementó una medida de apoyo concreta: el Bono Agrario. Esta iniciativa, liderada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), busca aliviar el impacto de las lluvias intensas y desastres naturales sobre los pequeños productores agrícolas.

A través del Decreto de Urgencia Nº 003‑2025, se dispuso un paquete de insumos agrícolas por un valor de S/ 1,000 dirigido especialmente a agricultores de la agricultura familiar de subsistencia o intermedia, con el objetivo de reactivar su capacidad productiva y reforzar la seguridad alimentaria en sus regiones. A continuación, revisa cómo acceder a la entrega.

¿Qué es el Bono Agrario de S/ 1,000?

Este beneficio no se entrega en dinero. Se trata de un kit de insumos agrícolas cuyo valor asciende a S/ 1,000 por productor, compuesto principalmente de semillas certificadas, fertilizantes como urea o guano de isla, herramientas agrícolas y otros insumos relevantes para la campaña 2025‑2026. Esta forma de entrega garantiza que el apoyo llegue directamente al campo y se use para reactivar la producción.

¿A quién está dirigido y dónde se aplica?

El bono beneficia exclusivamente a los pequeños productores agrarios familiares dedicados a la agricultura de subsistencia o intermedia. Los beneficiarios deben estar:

Registrados en el Padrón de Productores Agrarios Afectados del programa AGRO RURAL de MIDAGRI.

No figurar como trabajadores activos en el sistema de planillas del sector público (AIRHSP), para priorizar recursos a quienes dependen exclusivamente del campo.

Este apoyo se focaliza en 12 regiones del país afectadas por fenómenos climáticos extremos: Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Lambayeque, Piura, Puno, La Libertad, Tumbes y Ucayali. En total, se estima que 25,801 productores agrarios serán beneficiados con este subsidio tangible.

¿Cuál es la vigencia y financiamiento del programa?

Este beneficio fue oficializado mediante el Decreto de Urgencia Nº 003‑2025 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, plazo durante el cual los productores podrán recibir los insumos.

Además, el financiamiento asciende a S/ 25,8 millones, transferidos desde la Autoridad Nacional del Agua (ANA) hacia MIDAGRI, destinados al programa AGRO RURAL para su ejecución.

¿Cómo se efectúa la entrega y qué hacer si no apareces en el padrón?