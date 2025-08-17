- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sport Huancayo vs Universitario
- Tabla Acumulada
- Alianza Lima
- Cristal
- Manchester United vs Arsenal
- River Plate vs Godoy Cruz
- Rivadavia vs Boca
- Alianza Lima vs Universitario
- AFP
El subsidio de 1,000 soles con vigencia para todo el 2025 que se puede cobrar gracias al MIDAGRI
El MIDAGRI ofrece a la comunidad del sector un importante apoyo financiero en miras de aliviar las consecuencias por los efectos climáticos.
Frente a la adversidad climática que afectó al sector agrícola del Perú durante el primer semestre de 2025, el Estado implementó una medida de apoyo concreta: el Bono Agrario. Esta iniciativa, liderada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), busca aliviar el impacto de las lluvias intensas y desastres naturales sobre los pequeños productores agrícolas.
PUEDES VER: ¿Confirman la fecha de pago del Bono 600 soles y quiénes cobrarán el subsidio? Esto se sabe
A través del Decreto de Urgencia Nº 003‑2025, se dispuso un paquete de insumos agrícolas por un valor de S/ 1,000 dirigido especialmente a agricultores de la agricultura familiar de subsistencia o intermedia, con el objetivo de reactivar su capacidad productiva y reforzar la seguridad alimentaria en sus regiones. A continuación, revisa cómo acceder a la entrega.
¿Qué es el Bono Agrario de S/ 1,000?
Este beneficio no se entrega en dinero. Se trata de un kit de insumos agrícolas cuyo valor asciende a S/ 1,000 por productor, compuesto principalmente de semillas certificadas, fertilizantes como urea o guano de isla, herramientas agrícolas y otros insumos relevantes para la campaña 2025‑2026. Esta forma de entrega garantiza que el apoyo llegue directamente al campo y se use para reactivar la producción.
¿A quién está dirigido y dónde se aplica?
El bono beneficia exclusivamente a los pequeños productores agrarios familiares dedicados a la agricultura de subsistencia o intermedia. Los beneficiarios deben estar:
- Registrados en el Padrón de Productores Agrarios Afectados del programa AGRO RURAL de MIDAGRI.
- No figurar como trabajadores activos en el sistema de planillas del sector público (AIRHSP), para priorizar recursos a quienes dependen exclusivamente del campo.
Este apoyo se focaliza en 12 regiones del país afectadas por fenómenos climáticos extremos: Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Lambayeque, Piura, Puno, La Libertad, Tumbes y Ucayali. En total, se estima que 25,801 productores agrarios serán beneficiados con este subsidio tangible.
¿Cuál es la vigencia y financiamiento del programa?
Este beneficio fue oficializado mediante el Decreto de Urgencia Nº 003‑2025 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, plazo durante el cual los productores podrán recibir los insumos.
Además, el financiamiento asciende a S/ 25,8 millones, transferidos desde la Autoridad Nacional del Agua (ANA) hacia MIDAGRI, destinados al programa AGRO RURAL para su ejecución.
¿Cómo se efectúa la entrega y qué hacer si no apareces en el padrón?
- La entrega de los kits será coordinada por las oficinas regionales del MIDAGRI y AGRO RURAL, con apoyo logístico de las autoridades locales.
- Los productores serán notificados vía celular, correo electrónico o mediante consultas en los canales oficiales del Ministerio sobre su inclusión en el padrón.
- En caso de que un productor considere reunir los requisitos pero no figure en el padrón, se recomienda acudir a la agencia zonal de AGRO RURAL o a la sede regional para confirmar y actualizar su registro.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90