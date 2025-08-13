CONFIRMADO | Este es último día para acceder al subsidio de 1,000 soles gracias a MIDAGRI

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) continúa con la entrega del bono agrario extraordinario de S/ 1,000 en insumos agrícolas para pequeños productores afectados por lluvias intensas e inundaciones. Durante agosto de 2025, miles de agricultores priorizados podrán recibir este apoyo en especie. En esta nota detallamos fechas, beneficiarios, requisitos y el procedimiento completo para acceder al subsidio.

Las recientes intensas lluvias y desastres naturales han causado severos daños en la producción agrícola de diversas zonas del Perú. Para mitigar estos efectos, el Gobierno aprobó el Decreto de Urgencia N.º 003-2025 el 10 de abril, que autoriza la entrega de un bono agrario equivalente a S/ 1,000 por productor, bajo la forma de kits de insumos agrícolas (semillas, fertilizantes, herramientas, entre otros).

Este subsidio, gestionado conjuntamente por Midagri y AGRO RURAL, está dirigido a pequeños productores de agricultura familiar de subsistencia o intermedia que hayan sufrido pérdidas por fenómenos climáticos. La entrega de los kits comenzó en junio y se mantiene de forma progresiva hasta diciembre de 2025.

¿Quiénes son los beneficiarios del subsidio de S/ 1,000?

Para calificar al bono agrario debes cumplir con los siguientes requisitos:

Ser productor agrario de la agricultura familiar (subsistencia o intermedia).

Estar registrado en el Padrón de Productores Agrarios Afectados, creado por el programa de AGRO RURAL.

No ser trabajador activo del sector público, según el aplicativo AIRHSP

El padrón incluye a 25,801 productores distribuidos en 12 regiones del país, como Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Lambayeque, Piura, Puno, La Libertad, Tumbes y Ucayali.

¿Cuándo se paga el subsidio? Fechas clave de agosto 2025

Entrega desde junio hasta diciembre de 2025, de manera progresiva según región y disponibilidad.

Vigencia del programa hasta el 31 de diciembre de 2025; después de esta fecha ya no se otorgará el subsidio.

Fecha límite para presentar reclamos: el 15 de diciembre de 2025, ante AGRO RURAL.

Para agosto de 2025, muchos productores incluidos en el padrón ya están recibiendo sus kits agrarios. Si eres beneficiario, puedes acudir al punto de entrega habilitado en tu localidad.

¿Cómo consultar si estás en el padrón y dónde recibir el subsidio?

Accede a los canales oficiales de Midagri o AGRO RURAL, o acude a sus oficinas regionales para verificar si estás en el padrón.

También puedes usar tu DNI en los portales de consulta habilitados por esos organismos.

Una vez confirmado como beneficiario, podrás recibir el kit en puntos de distribución organizados por Midagri y los gobiernos regionales y locales.

¿En qué consiste el kit agrario de S/ 1,000?

El bono se entrega en especie, no en efectivo. Los kits incluyen insumos agrícolas esenciales que pueden variar según la región, entre ellos:

Semillas certificadas (papa, maíz, arroz, etc.).

Fertilizantes como urea o guano de isla.

Herramientas agrícolas (machetes, azadones, palas).

En zonas específicas, alimentos para ganado o sistemas de riego básico.

La modalidad en especie busca garantizar la efectividad del subsidio, asegurando que se utilice en actividades productivas y no se desvíe el recurso.