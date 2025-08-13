- Hoy:
No es el Bono Familiar Universal | El subsidio que se entrega en Perú: consulta si eres beneficiario
Este subsidio de 500 soles está llegando a diversas regiones del país, beneficiando a miles de grupos familiares. Entérate los detalles.
El Bono BAE es uno de los subsidios económicos que el Gobierno otorga para apoyar a las familias peruanas que han perdido sus hogares. Recientemente, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento confirmó que este beneficio seguirá vigente durante el 2025, detallando los requisitos para acceder al pago de 500 soles. ¡Toma nota!
¿Qué significa el Bono BAE en Perú?
El Bono de Arrendamiento de Viviendas para Emergencias, conocido comúnmente como Bono BAE, representa un apoyo mensual de 500 soles durante un periodo de hasta dos años, dirigido a las personas que registran viviendas colapsadas debido a lluvias intensas, deslizamientos, huaicos, desbordes y otros fenómenos naturales.Beneficiarias del subsidio de 500 soles entregado por Ministerio de Vivienda.
Con este subsidio, los beneficiarios pueden alquilar temporalmente una vivienda que cuente con servicios básicos, mientras se realizan las gestiones para encontrar una solución definitiva y evitar que queden desamparados. Según el último reporte del Ministerio de Vivienda, 8 mil 154 familias accedieron a este bono entre julio de 2024 y julio de 2025.
¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono BAE?
Ahora bien, en cuanto a los principales requisitos para acceder al Bono de Arrendamiento para Emergencias, los posibles beneficiarios necesitan estar empadronados por la municipalidad distrital. Además, deben ser propietarios de una vivienda declarada inhabitable y no poseer otra propiedad.
¿Cómo se cobra el Bono BAE?
Los 500 soles se cobran a través del Banco de la Nación. Sin embargo, antes del pago, la municipalidad envía al Ministerio de Vivienda la lista de familias empadronadas con daños en sus viviendas. Tras una validación, se publica la lista de posibles beneficiarios, quienes deben presentar la solicitud para el otorgamiento del subsidio, junto con el contrato de alquiler y las declaraciones juradas correspondientes.
