Bono de EsSalud para los afiliados: verifica los requisitos para cobrar 820 soles en agosto 2025
Para optar por el bono, las aseguradas deben tener vínculo laboral y cumplir con meses de aportes. El registro del recién nacido en Reniec es indispensable.
El Seguro Social de Salud realiza la entrega de un importante apoyo económico a nivel nacional, pero para ser beneficiario del pago, se debe cumplir una serie de requisitos. Este bono corresponde al subsidio por lactancia de EsSalud, que se entrega una sola vez y cuyo monto actual es S/ 820.
Este bono peruano se otorga a la madre del hijo recién nacido vivo de un asegurado titular agrario o regular, además, se incluye los casos de partos múltiples, donde se otorga 820 soles por cada bebé adicional. Además, existen diversas modalidades de tramitar el abono, como "Cero Trámites", o de manera presencial.Este beneficio económico se entrega una sola vez y cuyo monto actual es S/ 820.
¿Cómo solicitar el subsidio de EsSalud de 820 soles?
Si estás interesado (a) en acceder a subsidio por lactancia, entonces verifica que reúnas todos los requisitos que se solicitan. Recuerda que posteriormente se debe presentar algunos documentos firmados:
- La persona asegurada (titular) debe tener vínculo laboral activo al momento del nacimiento del bebé
- Haber realizado aportes: 3 meses consecutivos o 4 no consecutivos dentro de los 6 meses anteriores al parto (para trabajadores regulares)
- El recién nacido debe estar registrado en Reniec y como derechohabiente del asegurado.
Posteriormente, completa el Formulario N° 1040 y el Formulario 801, con tu Documento de Identidad (DNI) original. Por último, lee y firma la Política de privacidad para el tratamiento de datos personales. Tienes hasta 98 días posteriores al nacimiento, más 6 meses adicionales para realizar el trámite, en partos múltiples, se suman 30 días extra.
¿Cómo solicitar el Bono de lactancia?
Modalidad "Cero Trámites"
Si el nacimiento se registró en un establecimiento con el sistema en línea de certificado de nacido vivo (EsSalud, MINSA, clínicas privadas con dicho sistema), puedes recibir el bono automáticamente sin necesidad de papeleo. Para verificar: Visita el sistema Lactancia Smart e ingresa tu DNI.
Trámite presencial o vía VIVA
- Descarga y llena el Formulario N.º 1040.
- Lleva tu DNI y la "Política de privacidad para tratamiento de datos personales" (obligatoria la primera vez)
- Preséntate en la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas (OSPE) más cercana o realiza el trámite por la plataforma VIVA
- En caso de que un tercero realice el trámite, deberá presentar DNI, copia del DNI de quien representa y carta poder simple
- En situaciones especiales (madre menor de edad, fallecida, incapacitada o abandono del lactante), se requiere documentación adicional como partida de defunción, sentencia judicial o acreditación de tutoría.
