¿Quiénes podrán cobrar el nuevo subsidio de 1,000 soles enviado por el Gobierno? Esto es lo último que se sabe

El Bono Agrario 2025 es la ayuda concreta que impulsa la recuperación de los pequeños productores peruanos que mantienen viva la seguridad alimentaria del país. Esta asistencia, no monetaria, sino en especie, busca reactivar la capacidad productiva, entregando kits agrícolas valorados en S/ 1,000 que pueden marcar la diferencia en tu campaña agrícola.

Organizado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) a través de AgroRural, este bono está vigente hasta diciembre de 2025 y está diseñado para quienes más lo necesitan. AQUÍ te contamos quiénes serán beneficiados, cómo saber si estás en los padrones, cómo se entrega el bono, dónde acudir y qué hacer si aún no estas considerado.

El nuevo Bono Agrario estará vigente hasta diciembre de 2025/ FOTO: Difusión

¿Quiénes pueden ser beneficiarios?

Pequeños productores de agricultura familiar, ya sea de subsistencia o intermedia, definidos por el Plan Nacional de Agricultura Familiar.

Deben estar registrados en el Padrón de Productores Agrarios Afectados del programa AgroRural.

No pueden estar registrados como empleados activos en el sector público (AIRHSP).

Se priorizan agricultores de 12 regiones afectadas por lluvias intensas, incluyendo Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Lambayeque, Piura, Puno, La Libertad, Tumbes y Ucayali.

¿En qué consiste el bono y qué contiene?

El bono no se entrega en efectivo. Se trata de kits de insumos agrícolas valorados en S/ 1,000, que incluyen semillas, abonos (como guano de isla o urea), herramientas agrícolas u otros implementos según la zona y tipo de cultivo. Este apoyo está vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

¿Cómo saber si eres beneficiario?

Verifica si estás registrado en el Padrón de Productores Agrarios Afectados (AgroRural). Este registro fue aprobado en un plazo de 7 días calendario tras el Decreto de Urgencia.

Puedes consultar tu situación a través del Seguro Agrario Link para consultar 2025, una plataforma habilitada por MIDAGRI que permite verificar con DNI si estás registrado en el padrón o si eres beneficiario del bono.

También puedes acercarte a tu Agencia Agraria o a las oficinas de AgroRural para confirmar tu inclusión y estado.

¿Cómo y dónde se entrega el bono?

El bono se entrega en forma de insumos agrícolas, no en dinero. Estos kits se distribuyen mediante puntos de entrega gestionados por AgroRural y coordinados con los gobiernos regionales y locales. Puedes recibir una notificación previa por teléfono, correo electrónico o directamente en las oficinas locales de Midagri o AgroRural.

En zonas rurales, el reparto se hace de manera directa y presencial, en coordinación con autoridades locales para garantizar que los insumos lleguen correctamente.

Plazos importantes

El Decreto de Urgencia Nº 003-2025, publicado en abril, establece que el apoyo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. El padrón tuvo que ser aprobado dentro de los 7 días calendario posteriores a la vigencia de la norma.