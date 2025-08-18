No es Bono Renta Joven ni Bono Mi Vivienda: este subsidio de 200 soles se entrega en agosto 2025

Los bonos sociales que se entregan en Perú son limitados y solo para determinados sectores de la población, por lo que en esta nota te brindamos más detalles sobre el pago de 200 soles que se otorga por orfandad. Revisa los requisitos que debes cumplir para poder cobrarlo vía Banco de la Nación.

El bono por orfandad es una asistencia económica que está dirigido a aquellas personas que tienen a cargo a uno o más menores que sufrieron la pérdida de su padre, madre o ambos. Para ser acreedor de esta subvención financiera es sumamente importante estar incluido en el padrón de beneficiarios.

¿Cómo solicitar el bono por orfandad en agosto 2025?

Accede a este apoyo monetario de 200 soles que se cobra cada 2 meses, mediante una solicitud online. El monto puede ser usado para la educación, alimentación, salud, terapia de los niños, niñas y adolescentes. Revisa cuáles son los requisitos y condiciones:

Llena el formato de solicitud y declaración jurídica: dale clic aquí

En caso de que seas extranjero, adjunta tu copia del Carnet de Extranjería (ambos lados): enlace aquí

Existen ciertos casos especiales que se pueden presentar y es necesario presentar documentación legal. Por ejemplo, si no eres madre o padre, adicionalmente a los requisitos mencionados, tienes que contar con documento judicial, testamento o escritura pública que te identifique como responsable de administrar la asistencia económica, o bien una resolución administrativa o judicial que disponga el acogimiento familiar de la niña, niño o adolescente.

Por otro lado, si el menor presenta un caso de discapacidad, se agrega el carnet de Conadis o certificado de discapacidad. Para el caso de enfermedad crónica, se presenta el certificado médico, emitido por el médico especialista colegiado.

Asimismo, entre las condiciones que se deben cumplir, el menor tiene que estar inscrito en el "Registro de Información de Niñas, niños y Adolescente en situación de Orfandad" del Reniec, del mismo modo, tiene que pertenecer a un hogar en situación de pobreza o pobreza extrema, de acuerdo a Sisfoh.