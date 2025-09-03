Bono de 18 mil soles para docentes: cuáles son los requisitos para acceder al beneficio de Minedu

En su política de revalorización de la carrera docente, el Ministerio de Educación (Minedu) ha establecido un bono excepcional de S/ 18 000 para aquellos profesores que hayan ingresado a la Carrera Pública Magisterial ubicándose en el tercio superior de los concursos de nombramiento nacionales.

Esta medida, que se entrega en tres cuotas anuales de S/ 6 000 durante los primeros tres años de servicio, busca reconocer el mérito, incentivar la permanencia y fortalecer el sistema educativo. En 2025, este incentivo beneficiará a más de 32,000 docentes que destacaron en los procesos de nombramiento 2022 y 2024, respaldado por una inversión estatal de S/ 194 millones.

¿En qué consiste el bono de S/ 18 000?

Este bono de atracción docente fue establecido en 2015 como un reconocimiento a los maestros que ingresan a la Carrera Pública Magisterial con sobresalientes resultados. El monto total asciende a S/ 18,000, distribuido en tres armadas de S/ 6,000 durante los tres primeros años de ejercicio docente.

Requisitos clave para acceder al bono

Para ser elegible al bono, los docentes deben cumplir con los siguientes criterios:

Haber ingresado a la Carrera Pública Magisterial a través del concurso de nombramiento, ubicándose dentro del tercio superior del orden final de mérito.

Contar con nombramiento vigente en la CPM.

Haber ejercido labor efectiva como docente desde el momento del nombramiento, ya sea en la institución donde fueron nombrados o en otra dentro del sistema educativo. Se requiere al menos 5 meses efectivos de servicio, contabilizando también licencias con goce de haber, hasta la fecha de verificación.

No haber sido retirado o separado del sistema docente durante el periodo de evaluación.

No haber sido beneficiario previo de este bono en convocatorias anteriores (es una oportunidad por docente).

¿Cuál es el cronograma de pago?

Primera cuota (S/6,000): primer trimestre de 2025.

Segunda cuota (S/6,000): diciembre de 2025.

Tercera cuota (S/6,000): diciembre de 2026.

Minedu ya ha compartido los nombres de más de 8,000 docentes que recibirán la primera cuota del bono por el concurso 2024. Las UGEL y Direcciones Regionales de Educación (DRE) también deben comunicar a los docentes seleccionados.

Cerca del 40% de los docentes beneficiados trabajan en áreas rurales, con porcentajes que llegan al 77% en regiones como Cajamarca y Huancavelica. Las regiones con mayor número de beneficiarios incluyen Arequipa, Lima Metropolitana, Ica, Lambayeque y Tacna.