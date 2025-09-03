0

Bono de 18 mil soles para docentes: cuáles son los requisitos para acceder al beneficio de Minedu

El Minedu ofrece la oportunidad de esta bonificación extraordinaria dirigida a los maestros en reconocimiento a su buen desempeño.

Daniela Alvarado
Bono Docente: revisa cómo se entregará el pago
Bono Docente: revisa cómo se entregará el pago
En su política de revalorización de la carrera docente, el Ministerio de Educación (Minedu) ha establecido un bono excepcional de S/ 18 000 para aquellos profesores que hayan ingresado a la Carrera Pública Magisterial ubicándose en el tercio superior de los concursos de nombramiento nacionales.

MINEDU: todo lo que se sabe de las pruebas para docentes en octubre

PUEDES VER: Pruebas de ascensos y nombramientos en Cetpros se realizarán en octubre para docentes

Esta medida, que se entrega en tres cuotas anuales de S/ 6 000 durante los primeros tres años de servicio, busca reconocer el mérito, incentivar la permanencia y fortalecer el sistema educativo. En 2025, este incentivo beneficiará a más de 32,000 docentes que destacaron en los procesos de nombramiento 2022 y 2024, respaldado por una inversión estatal de S/ 194 millones.

¿En qué consiste el bono de S/ 18 000?

Este bono de atracción docente fue establecido en 2015 como un reconocimiento a los maestros que ingresan a la Carrera Pública Magisterial con sobresalientes resultados. El monto total asciende a S/ 18,000, distribuido en tres armadas de S/ 6,000 durante los tres primeros años de ejercicio docente.

Requisitos clave para acceder al bono

Para ser elegible al bono, los docentes deben cumplir con los siguientes criterios:

  • Haber ingresado a la Carrera Pública Magisterial a través del concurso de nombramiento, ubicándose dentro del tercio superior del orden final de mérito.
  • Contar con nombramiento vigente en la CPM.
  • Haber ejercido labor efectiva como docente desde el momento del nombramiento, ya sea en la institución donde fueron nombrados o en otra dentro del sistema educativo. Se requiere al menos 5 meses efectivos de servicio, contabilizando también licencias con goce de haber, hasta la fecha de verificación.
  • No haber sido retirado o separado del sistema docente durante el periodo de evaluación.
  • No haber sido beneficiario previo de este bono en convocatorias anteriores (es una oportunidad por docente).

¿Cuál es el cronograma de pago?

  • Primera cuota (S/6,000): primer trimestre de 2025.
  • Segunda cuota (S/6,000): diciembre de 2025.
  • Tercera cuota (S/6,000): diciembre de 2026.

Minedu ya ha compartido los nombres de más de 8,000 docentes que recibirán la primera cuota del bono por el concurso 2024. Las UGEL y Direcciones Regionales de Educación (DRE) también deben comunicar a los docentes seleccionados.

Cerca del 40% de los docentes beneficiados trabajan en áreas rurales, con porcentajes que llegan al 77% en regiones como Cajamarca y Huancavelica. Las regiones con mayor número de beneficiarios incluyen Arequipa, Lima Metropolitana, Ica, Lambayeque y Tacna.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

