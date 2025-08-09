Gobierno dará bono de S/600 a trabajadores del Perú: ¿A quiénes va dirigido el pago y cuándo iniciará?

En medio de un escenario en el que el personal sanitario continúa enfrentando desafíos estructurales y de atención continua, el Gobierno ha concertado una medida receptiva: un bono extraordinario de S/ 600, resultado del Convenio Colectivo Descentralizado 2025‑2026 suscrito el 10 de julio de 2025 entre el Minsa y los gremios del sector salud.

Este bono representa un reconocimiento económico al esfuerzo y dedicación del personal bajo ciertas condiciones legales específicas. A continuación, detallamos lo que se conoce del anuncio, quiénes serán los beneficiarios, el momento estimado para el depósito y otros puntos clave para estar alerta ante los próximos pasos oficiales.

El Bono del Minsa se entregaría en 2026/ FOTO: Difusión

¿Quiénes serán los beneficiarios del bono de S/ 600?

El bono estará dirigido exclusivamente al personal del sector salud contratado bajo el Decreto Legislativo N.º 1153, lo que incluye:

Médicos, enfermeros, obstetras y otros profesionales de la salud.

Técnicos y auxiliares asistenciales.

Personal administrativo vinculados a funciones específicas reguladas por dicho decreto.

Quedan explícitamente excluidos del beneficio aquellos que laboran bajo otros regímenes como CAS, convenio laboral distinto, personal tercerizado, nombrados bajo otros sistemas o entidades fuera del Minsa.

¿Cuándo comenzaría el depósito y cómo se financiaría?

Aunque aún no se ha definido una fecha exacta, se estima que el pago podría efectuarse durante el primer trimestre del año 2026, siempre que se realicen y aprueben los trámites presupuestarios necesarios.

El subsidio será financiado con recursos del Estado, sujeto a la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas y a la asignación sostenida del presupuesto. Se espera que el depósito se realice vía el Banco de la Nación, usando preferentemente la cuenta sueldo del beneficiario.

¿Es remunerativo o pensionable?

El bono tiene carácter extraordinario y por única vez, es decir, no es remunerativo, no es compensatorio, no es pensionable y no se considera para otros beneficios como CTS, gratificaciones o aportes previsionales.

¿Cómo verificar si eres beneficiario?

Hasta la fecha, no se ha habilitado ninguna plataforma virtual para que se realice la consulta vía DNI ni se ha publicado un padrón público. La recomendación actual es:

Contactar con el área de Recursos Humanos de tu institución para confirmar tu elegibilidad y régimen laboral.

Mantenerse atento a los canales oficiales del Minsa y gremios del sector salud donde se darán los próximos anuncios y cronogramas.

¿Qué otros beneficios incluye el acuerdo colectivo?

Adicionalmente al bono, el convenio contempla mejoras laborales como:

Un aumento anual de S/ 284.64 en la remuneración básica del personal bajo el DL 1153, con implementación prevista a partir del periodo fiscal 2026.

Compromisos para capacitación profesional, incorporación a plataformas como Telesalud, y otros instrumentos que contribuyan a la mejora continua del entorno laboral y atención sanitaria.

En resumen, el bono de S/ 600 del Minsa es una medida valiosa para el personal de salud formalizado bajo el DL 1153, aún pendiente de ejecución efectiva, por ello la comunidad debe mantenerse informada a través de canales oficiales para conocer el avance del proceso.