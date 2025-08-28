- Hoy:
- Partidos de hoy
- River Plate vs. Unión
- Sorteo Champions League
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Reintegro 4 de Fonavi 2025: ¿Hasta cuándo se cobrará la devolución en el grupo? Esta es la información oficial
El Fonavi ha iniciado con el pago del Reintegro 4 para cierto grupos de beneficiarios, por lo que es clave conocer si hay fecha límite de vigencia para el pago.
Desde hace tiempo, miles de peruanos que realizaron aportes al antiguo Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), esperan con expectativa la devolución de esos fondos. El proceso avanza por etapas, siguiendo un orden de prioridad que favorece a personas mayores, personas con discapacidad, entre otros. Recientemente se inició una nueva fase: el Reintegro 4, cuyo pago comienza el 28 de agosto de 2025, conforme a los criterios aprobados por la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N.º 29625.
PUEDES VER: Lista de Fonavi: LINK oficial del padrón de Reintegro 4 y cronograma de pago por Banco de la Nación
En este contexto, es crucial destacar que no existe una fecha límite fija para cobrar la devolución del Fonavi, lo que implica que las personas beneficiarias pueden acceder a su reembolso de forma gradual y dentro del plazo que les resulte más conveniente, sin necesidad de estar presente el primer día activo.
Reintegro 4: ¿qué es y quiénes son los beneficiarios?
El Reintegro 4 abarca a 73,739 fonavistas, entre titulares vivos y herederos de fonavistas fallecidos que, de estar vivos, habrían cumplido cierta edad.
Incluye a:
- Titulares de 68 años o más (según ciertos reportes, otros mencionan 70, dependiendo de la fuente) al 31 de julio de 2025.
- Fonavistas fallecidos que, de haber seguido con vida, habrían cumplido los 89 o 90 años, según categorización
- Personas registradas en Conadis.
- Beneficiarios de pensión por invalidez otorgada por la ONP.
- Personas con enfermedades graves o terminales, debidamente acreditadas
Cronograma de pagos según último dígito del DNI
El Banco de la Nación ha dispuesto un cronograma escalonado para el pago del Reintegro 4, coordinado por el último dígito del DNI, de la siguiente manera.
- DNI terminados en 0 y 1: cobran desde jueves 28 de agosto de 2025.
- 2 y 3: viernes 29 de agosto.
- 4 y 5: lunes 1 de septiembre.
- 6 y 7: martes 2 de septiembre.
- 8 y 9: miércoles 3 de septiembre.
Los herederos, sin importar el último dígito del DNI, pueden iniciar su trámite a partir del lunes 8 de septiembre.
¿La devolución del Fonavi no caduca?
No existe una fecha límite establecida para que los beneficiarios cobren sus aportes en el Banco de la Nación. Esto permite que el cobro se realice en días o semanas posteriores, sin riesgo de perder el derecho al reembolso. El dinero se mantendrá en las cuentas del banco, y nadie más que el fonavista podrá cobrar con su DNI.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90