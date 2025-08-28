Reintegro 4 de Fonavi 2025: ¿Hasta cuándo se cobrará la devolución en el grupo? Esta es la información oficial

Desde hace tiempo, miles de peruanos que realizaron aportes al antiguo Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), esperan con expectativa la devolución de esos fondos. El proceso avanza por etapas, siguiendo un orden de prioridad que favorece a personas mayores, personas con discapacidad, entre otros. Recientemente se inició una nueva fase: el Reintegro 4, cuyo pago comienza el 28 de agosto de 2025, conforme a los criterios aprobados por la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N.º 29625.

Ya se puede consultar si eres uno de los beneficiarios del Reintegro 4 / FOTO: Fonavi

En este contexto, es crucial destacar que no existe una fecha límite fija para cobrar la devolución del Fonavi, lo que implica que las personas beneficiarias pueden acceder a su reembolso de forma gradual y dentro del plazo que les resulte más conveniente, sin necesidad de estar presente el primer día activo.

Reintegro 4: ¿qué es y quiénes son los beneficiarios?

El Reintegro 4 abarca a 73,739 fonavistas, entre titulares vivos y herederos de fonavistas fallecidos que, de estar vivos, habrían cumplido cierta edad.

Incluye a:

Titulares de 68 años o más (según ciertos reportes, otros mencionan 70, dependiendo de la fuente) al 31 de julio de 2025.

Fonavistas fallecidos que, de haber seguido con vida, habrían cumplido los 89 o 90 años, según categorización

Personas registradas en Conadis.

Beneficiarios de pensión por invalidez otorgada por la ONP.

Personas con enfermedades graves o terminales, debidamente acreditadas

Cronograma de pagos según último dígito del DNI

El Banco de la Nación ha dispuesto un cronograma escalonado para el pago del Reintegro 4, coordinado por el último dígito del DNI, de la siguiente manera.

DNI terminados en 0 y 1: cobran desde jueves 28 de agosto de 2025.

2 y 3: viernes 29 de agosto.

4 y 5: lunes 1 de septiembre.

6 y 7: martes 2 de septiembre.

8 y 9: miércoles 3 de septiembre.

Los herederos, sin importar el último dígito del DNI, pueden iniciar su trámite a partir del lunes 8 de septiembre.

¿La devolución del Fonavi no caduca?

No existe una fecha límite establecida para que los beneficiarios cobren sus aportes en el Banco de la Nación. Esto permite que el cobro se realice en días o semanas posteriores, sin riesgo de perder el derecho al reembolso. El dinero se mantendrá en las cuentas del banco, y nadie más que el fonavista podrá cobrar con su DNI.