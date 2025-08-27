Reintegro 4 del Fonavi 2025: ¿Cómo saber si soy beneficiario y dónde cobrar?

El Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) fue creado para financiar programas habitacionales en el país; más de una década después, se inició un proceso de devolución (reintegro) de aportes a quienes reunieran los requisitos. Actualmente, miles de aportantes están a la expectativa de lo que pasará desde este 28 de agosto.

Si bien se conoce sobre varias etapas previas de pago, la denominación "Reintegro 4" es la más reciente, y es la que aparece públicamente documentada según lo indica la resolución de El Peruano, lo que genera interés en las personas que esperan informarse sobre el proceso correspondiente.

Miles de fonavistas esperan el pago correspondiente del Reintegro 4 / FOTO: Banco de la Nación

¿Dónde consultar el padrón de Reintegro 4?

Este padrón podrá consultarse en la página de la Secretaría Técnica con la opción 4. Podrás revisar si eres parte del Cuarto Grupo de Reintegro - agosto 2025 a través del siguiente link: https://fonavi-st.gob.pe/sifonavi/.

¿A quiénes se dirige el Reintegro 4?

Más de 70 mil fonavistas serán beneficiarios, específicamente de la lista 1 a la 19 (grupos de pago) que cobraron parcialmente la devolución de sus aportes.

Fonavistas titulares, quienes tuvieran de 68 años de edad a más, y fonavistas fallecidos a partir de los 89 años de edad (ambos a la fecha del 31 de julio de 2025).

Fonavistas que figuren en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (Conadis), los que perciban pensión de invalidez de la ONP y los que tengan enfermedad grave o terminal debidamente acreditada.

¿Cómo saber si soy beneficiario?

Para confirmar si eres beneficiario del reintegro, puedes seguir los siguientes pasos:

Consulta la página oficial del FONAVI o del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Allí se suelen publicar listados de beneficiarios por DNI, nombre o código.

Verifica tu inscripción en plataformas como el Buscador de Beneficiarios publicado en el portal oficial del FONAVI.

Revisa publicaciones oficiales del Diario El Peruano, la Secretaría Técnica del FONAVI y el MEF, que generan los listados.

Atención al ciudadano: llama o acude a las oficinas del MEF o entidades designadas para este proceso.

¿Dónde y cómo se cobran los reintegros?