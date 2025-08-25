- Hoy:
Fonavi 2025: ¿qué requisitos deben cumplir los beneficiarios de la Lista 22 para el reintegro?
Tras darse a conocer la fecha del Reintegro 4 en agosto, se informó quiénes serían los adultos mayores que accederán a la devolución de la Lista 22 del Fonavi.
Las buenas noticias para los exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda siguen llegando y es que luego de informarse que más 73 mil adultos mayores accederán al Reintegro 4 desde este 28 de agosto; Jorge Milla, miembro de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, dio más detalles sobre la Lista 22.
Es importante destacar que la Lista 22 del Fonavi se refiere a un nuevo padrón de beneficiarios que serán incluidos para recibir la devolución de sus aportes, pero estos deben cumplir determinados requisitos que el representante de la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas (Fenaf Perú) ya reveló en una reciente entrevista.
¿Qué adultos mayores estarán en la Lista 22 del Fonavi?
A la Lista 22 se incluirán a los aportantes que aún no han sido considerados en listas o reintegros anteriores (Reintegros 1, 2, 3 o Listas previas). Además, Jorge Milla recalcó que también serán considerados a quienes se les haya acreditado sus aportes al Fondo Nacional de Vivienda.
"En el grupo 22, se tiene que incorporar a todas las personas que a la fecha no hayan cobrado y que haya sido acreditados sus aportaciones o sus periodos. Aquí hay un tema que es importante que el fonavista se preocupe, porque este grupo ha sido denominado grupo 22", informó Milla a Exitosa.
Por otro lado, se estima que en esta nueva lista del reintegro de Fonavi, podría incluir a más de 100 000 fonavistas, especialmente aquellos que residen en viviendas precarias afectadas por fenómenos climáticos o con problemas de saneamiento; sin embargo, dicha información no ha sido confirmada.
Asimismo, algunos reportes señalan que también incluiría a nuevas personas, como quienes estuvieron vinculadas a préstamos del Banco de Materiales, por calaminas, conexiones de agua y alcantarillado, que no habían sido consideradas anteriormente. En ese caso, se proyecta que alrededor de 170 000 personas recibirían sus pagos en noviembre del 2025, fecha aproximada para el reintegro de la Lista 22.
