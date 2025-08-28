0
EN DIRECTO
Sorteo de la Champions League 2025-2026

Lista de Fonavi: LINK oficial del padrón de Reintegro 4 y cronograma de pago por Banco de la Nación

Mediante la página web de la Secretaría Técnica del Fonavi puedes consultar si estás en el padrón de fonavistas beneficiarios del Reintegro 4 y la fecha de pago.

Angie De La Cruz
Fonavi: Consulta si eres parte del Cuarto Grupo, Reintegro de agosto 2025 y si estás en el padrón nacional.
Fonavi: Consulta si eres parte del Cuarto Grupo, Reintegro de agosto 2025 y si estás en el padrón nacional. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

El Reintegro 4 del Fondo Nacional de Vivienda ya es una realidad desde este jueves 28 de agosto, por lo que si quieres saber si estás dentro del padrón nacional de beneficiarios, solo debes acceder a la página web de la Secretaría Técnica del Fonavi, o darle clic AQUÍ. Además, revisa el cronograma de pago del Banco de la Nación.

Reintegro 4: conoce los detalles sobre Fonavi

PUEDES VER: Reintegro 4 del Fonavi 2025: ¿Cómo saber si soy beneficiario y dónde cobrar?

Más de 73.739 fonavistas podrán cobrar el pago del Cuarto Grupo de Reintegros del Fonavi. Para ello, solo tendrán que acercarse a cualquier agencia de la entidad financiera, de acuerdo al último dígito de Documento Nacional de Identidad (DNI). Además, se dio a conocer que el monto mínimo que se entregará será de S/ 40.

Fonavi, consulta con DNI: link del padrón de beneficiarios

La Secretaría Técnica del Fonavi habilió el enlace de consulta para verificar que si estás dentro del padrón nacional de fonavistas beneficiarios del Reintegro 4. Para realizar el procedimiento ingresa a www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/. Coloca tu número de DNI y conoce si podrás cobrar.

La Secretaría Técnica del Fonavi habilitó el enlace para realizar la consulta.

Cronograma Reintegro 4 del Fonavi

El Banco de la Nación ya publicó el cronograma oficial para el pago del Cuarto Grupo de Reintegros Fonavi, que comenzó desde este jueves 28 de agosto, según tu último dígito DNI. Conoce más detalles:

  • 28 de agosto de 2025: último dígito del DNI 0 y 1
  • 29 de agosto de 2025: último dígito del DNI 2 y 3
  • 1 de septiembre de 2025: último dígito del DNI 4 y 5
  • 2 de septiembre de 2025: último dígito del DNI 6 y 7
  • 3 de septiembre de 2025: último dígito del DNI 8 y 9

El Banco de la Nación realizará el pago de la devolución de aportes del Fonavi.

Por otro lado, se precisa que la presentación y registro de los herederos de fonavistas fallecidos será a partir del lunes 8 de septiembre. Recuerda que antes de cobrar los aportes del Fonavi, se debe verificar si el fonavista está en la lista oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi (www.fonavi-st.gob.pe).

¿Qué fonavistas accederán al Reintegro 4?

Los beneficiarios del Reintegro 4 son aquellos fonavistas que ya habían recibido pagos parciales dentro de los primeros 19 grupos de reintegro, titulares vivos de 68 años o más, al 31 de julio de 2025, fonavistas fallecidos, que de haber vivido, tendrían 89 años o más (hacia la misma fecha), cuyos herederos pueden cobrar.

Además, personas con discapacidad registradas en el CONADIS, pensionistas de invalidez inscritos en la ONP y fonavistas con enfermedad grave o terminal, siempre que esté debidamente acreditada.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Retiro ONP 2025 | Estos serían los afiliados beneficiarios con el posible retiro de hasta S/21 400

  2. Retiro AFP 2025 de hasta S/21 400 | Esta sería la increíble noticia para aportantes en septiembre

  3. Lista de Fonavi: LINK oficial del padrón de Reintegro 4 y cronograma de pago por Banco de la Nación

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano