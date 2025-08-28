- Hoy:
- Partidos de hoy
- River Plate vs. Unión
- Sorteo Champions League
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Lista de Fonavi: LINK oficial del padrón de Reintegro 4 y cronograma de pago por Banco de la Nación
Mediante la página web de la Secretaría Técnica del Fonavi puedes consultar si estás en el padrón de fonavistas beneficiarios del Reintegro 4 y la fecha de pago.
El Reintegro 4 del Fondo Nacional de Vivienda ya es una realidad desde este jueves 28 de agosto, por lo que si quieres saber si estás dentro del padrón nacional de beneficiarios, solo debes acceder a la página web de la Secretaría Técnica del Fonavi, o darle clic AQUÍ. Además, revisa el cronograma de pago del Banco de la Nación.
Más de 73.739 fonavistas podrán cobrar el pago del Cuarto Grupo de Reintegros del Fonavi. Para ello, solo tendrán que acercarse a cualquier agencia de la entidad financiera, de acuerdo al último dígito de Documento Nacional de Identidad (DNI). Además, se dio a conocer que el monto mínimo que se entregará será de S/ 40.
Fonavi, consulta con DNI: link del padrón de beneficiarios
La Secretaría Técnica del Fonavi habilió el enlace de consulta para verificar que si estás dentro del padrón nacional de fonavistas beneficiarios del Reintegro 4. Para realizar el procedimiento ingresa a www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/. Coloca tu número de DNI y conoce si podrás cobrar.La Secretaría Técnica del Fonavi habilitó el enlace para realizar la consulta.
Cronograma Reintegro 4 del Fonavi
El Banco de la Nación ya publicó el cronograma oficial para el pago del Cuarto Grupo de Reintegros Fonavi, que comenzó desde este jueves 28 de agosto, según tu último dígito DNI. Conoce más detalles:
- 28 de agosto de 2025: último dígito del DNI 0 y 1
- 29 de agosto de 2025: último dígito del DNI 2 y 3
- 1 de septiembre de 2025: último dígito del DNI 4 y 5
- 2 de septiembre de 2025: último dígito del DNI 6 y 7
- 3 de septiembre de 2025: último dígito del DNI 8 y 9
Por otro lado, se precisa que la presentación y registro de los herederos de fonavistas fallecidos será a partir del lunes 8 de septiembre. Recuerda que antes de cobrar los aportes del Fonavi, se debe verificar si el fonavista está en la lista oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi (www.fonavi-st.gob.pe).
¿Qué fonavistas accederán al Reintegro 4?
Los beneficiarios del Reintegro 4 son aquellos fonavistas que ya habían recibido pagos parciales dentro de los primeros 19 grupos de reintegro, titulares vivos de 68 años o más, al 31 de julio de 2025, fonavistas fallecidos, que de haber vivido, tendrían 89 años o más (hacia la misma fecha), cuyos herederos pueden cobrar.
Además, personas con discapacidad registradas en el CONADIS, pensionistas de invalidez inscritos en la ONP y fonavistas con enfermedad grave o terminal, siempre que esté debidamente acreditada.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90